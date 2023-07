Chỉ đi hơn 20km đã được trải nghiệm sóng biển ngay tại Hà Nội, điểm du lịch này đang trở thành cái tên cực hot: Sắp ra mắt “vũ trụ đa trải nghiệm” đầu tiên

‏Nằm ở phía Đông thủ đô, "Thành phố biển hồ" Vinhomes Ocean Park đã trở thành một điểm đến nổi tiếng với Tổ hợp mua sắm, vui chơi, giải trí Mega Grand World. Nơi đây sở hữu một hệ thống cảnh quan, tiện ích cùng nhiều công trình kiến trúc mang tính điểm nhấn, biểu tượng; đặc biệt nhất là cảnh quan biển nước mặn, biển tạo sóng, biển 4 mùa tới với người dân Hà Nội và khu vực phía Bắc.‏

‏"Biển hồ nước mặn lớn nhất Việt Nam" nằm giữa lòng Vinhomes Ocean Park như một viên ngọc quý giá với sắc xanh ngọc thuần khiết. Biển nhân tạo này sở hữu diện tích rộng lớn lên tới 6,1 ha, mang đến không gian biển xanh cát trắng chân thực ngay giữa lòng Thủ đô, giúp mọi người có thể "đi biển" liên tục mà chỉ cần di chuyển khoảng 20km từ trung tâm nội thành. ‏

‏Nước tại biển hồ cũng có độ mặn tương tự như biển tự nhiên, cùng công nghệ trợ lọc và xử lý hiện đại nhằm tạo nên độ trong và màu sắc giống biển thật nhất. Đặc biệt, hàng tấn cát trắng tự nhiên từ thành phố biển Nha Trang đã được kỳ công vận chuyển đến Vinhomes Ocean Park, trải qua những công đoạn sàng sấy kĩ càng trong nhiều tháng để đạt được màu trắng tự nhiên và độ mịn lý tưởng nhất.‏

‏Những hàng dừa nhiệt đới thẳng tắp, những chòi ghế nghỉ được bố trí dọc bãi biển,.. tất cả mang đến trải nghiệm thư giãn hoàn hảo nhất. ‏

‏Đặc biệt, mới đây nhất, Tổ hợp mua sắm - vui chơi - giải trí Mega Grand World cũng sẽ ra mắt trong lòng đại đô thị Ocean City. Đây sẽ là quần thể "vũ trụ du trải nghiệm" sôi động 24/7 và 365 ngày/năm đầu tiên tại miền Bắc, với mục tiêu đưa Ocean City trở thành điểm "phải đến" đẳng cấp quốc tế. ‏

‏Mega Grand World có quy mô gần 18,7 ha, được thiết kế theo mô hình "vũ trụ đa trải nghiệm" lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội. Nơi đây sở hữu một "Venice giữa lòng Hà Nội" với hình ảnh thương cảng Venezia được tái hiện sầm uất bởi hàng trăm ngôi nhà mái vòm massard rực rỡ bám theo bờ sông, cùng những công trình đậm chất cổ điển như quảng trường, đài phun nước, vườn hoa, tượng điêu khắc… ‏

‏Băng qua cây cầu Đông – Tây, một Hàn Quốc thu nhỏ lại mở ra với những bảng hiệu, cửa hàng luôn sáng đèn gợi nhắc khu phố thượng lưu Gangnam, phố ẩm thực và nghệ thuật Hongdae, phố thời trang mỹ phẩm Myeongdong... ‏

‏Hội tụ trên hai khu phố trên là những gian hàng ẩm thực, thời trang, dịch vụ được quy hoạch bài bản, mới mẻ, có khả năng đáp ứng nhu cầu của hàng triệu du khách trong tương lai. Tại đây, trẻ em sẽ có hàng giờ đồng hồ khám phá trong những bảo tàng, tổ hợp vui chơi sinh động; thanh thiếu niên "tìm thấy chính mình" ở khu phố workshop sáng tạo, cửa hàng phụ kiện thời trang; phụ nữ được thỏa mãn đam mê khi mua sắm, làm đẹp; người cao tuổi cũng được đáp ứng những nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, hay mua sắm trong những cửa hàng chuyên biệt... ‏

‏Đặc biệt, VinWonders sẽ là đơn vị vận hành 2 Công viên Trung tâm (Công viên Royal Wave Park, Công Viên Paradise Bay) với nhiều trò chơi, hạng mục giải trí hấp dẫn chưa từng có cho người dân Hà Nội. Không thể không kể đến những cái tên nổi tiếng như Balloon Tower giúp du khách ngắm cảnh từ trên cao; Magic Bike mang lại cảm giác thú vị khi tự mình "chinh phục bầu trời", hay Skydrop - một trong những trò chơi cảm giác mạnh hấp dẫn nhất... ‏

‏Mảnh ghép cuối cùng - The Grand Voyage – show diễn sân khấu thuyền trên "dòng sông Venice" diễn ra buổi tối mỗi ngày sẽ là 1 một không gian nghệ thuật mới mẻ với những công nghệ trình diễn thị giác, âm thanh tiên tiến hàng đầu thế giới. Đây hứa hẹn là một "must – see – show" của Thủ đô Hà Nội. Thông qua show diễn, Mega Grand World muốn giới thiệu với người dân, các khách du lịch lân cận và quốc tế một hình ảnh Hà Nội mới phát triển năng động, tiên phong, khép lại trọn vẹn 1 hành trình trải nghiệm suốt cả ngày dài tại vũ trụ vui chơi - giải trí – mua sắm quy mô bậc nhất miền Bắc.‏

‏Dự kiến khai trương vào tháng 12/2023, Mega Grand World hứa hẹn sẽ đưa Ocean City dần trở thành một điểm tuyệt hảo của người dân nội đô và tỉnh thành lớn lân cận. Không gian rộng lớn, quy hoạch mạch lạc nơi dành cho cư dân và du khách khiến cho Ocean City thực sự trở thành điểm hẹn cho mọi cuộc vui, những chuyến đi chơi cuối tuần của người dân.‏