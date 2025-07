“Cò đất” 23 tuổi kêu gọi góp tiền mua đất chung, 11 người mắc bẫy lừa, mất trắng 18 tỷ đồng

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Nguyệt, sinh năm 2002, trú tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (cũ), nay là phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận đơn của chị Phan Thị M. D, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tố cáo Lê Thị Nguyệt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị D. Sau khi tiếp nhận đơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tiến hành thập tài liệu ban đầu, phối hợp với Công an phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh nắm thông tin liên quan đến Lê Thị Nguyệt thì được biết Nguyệt làm môi giới bất động sản, gần đây làm ăn thua lỗ nên đã lừa tiền của nhiều người trong và ngoài địa bàn tỉnh, thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương.

Tiến hành triệu tập làm việc đối với Nguyệt, chỉ trong thời gian ngăn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã làm rõ được hành vi của Nguyệt với thủ đoạn như sau: Từ năm 2020 đến nay, Lê Thị Nguyệt làm môi giới bất động sản nhưng sau đó bị thua lỗ và bị vỡ nợ. Để có tiền trả nợ, Nguyệt nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản.

Nguyệt đưa ra các thông tin gian dối với bị hại về việc một số lô đất đã có người hỏi mua nhưng Nguyệt thiếu tiền đặt cọc hoặc tiền mua đất và kêu gọi bị hại cùng tham gia đầu tư, hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ được chia lợi nhuận cao, từ đó làm cho các bị hại tin tưởng góp tiền.

Sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, Nguyệt sử dụng trả nợ các khoản vay trước đó. Kết quả điều tra bước đầu, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã làm rõ được, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Lê Thị Nguyệt đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với tổng số tiền 17.908.000.000 đồng (Mười bảy tỷ chín trăm linh tám triệu đồng).

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Nguyệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 174, Bộ luật hình sự. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ số 173 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh hoặc qua đồng chí Phạm Văn An - Điều tra viên, SĐT 0932.456.345 để được giải quyết theo quy định.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh