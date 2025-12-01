Cuộc đua ngầm tại Vinamilk đến hồi kết: Tỷ phú Thái Lan chiếm thế thượng phong, thương vụ thâu tóm Sabeco đình đám một thời có lặp lại?

Sau thương vụ thâu tóm Sabeco “đình đám” cuối năm 2017, không khó để nhận ra tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi vẫn nuôi tham vọng làm điều tương tự với Vinamilk. Điệp khúc đăng ký mua – không mua – tiếp tục đăng ký mua của F&N Diary Investments lặp đi, lặp lại nhiều lần suốt những năm qua, phần nào cho thấy cho thấy quyết tâm theo đuổi và sự sẵn sàng trong việc nâng sở hữu tại Vinamilk.

Chặng đường đi tới mục tiêu này của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi vấp phải chở ngại không nhỏ đến từ Jardine Cycle & Carriage (JC&C – công ty mẹ của Platinum Victory), cổ đông lớn nắm giữ hơn 10,6% cổ phần tại Vinamilk và cũng không dấu tham vọng tăng tỷ lệ sở hữu. Cũng với điệp khúc đăng ký mua – không mua – tiếp tục đăng ký mua lặp đi, lặp lại, “đại gia” Singapore tạo ra một cuộc đua ngầm với người Thái tại doanh nghiệp đầu ngành Sữa của Việt Nam.

Sau nhiều năm, cuộc đua song mã này có vẻ như đang đi đến hồi kết. Tháng 12/2025, F&N Dairy Investments thông báo đạt thỏa thuận mua lại hơn 96 triệu cổ phiếu, tương đương 4,6% tổng số cổ phần Vinamilk từ JC&C (công ty mẹ của Platinum Victory). Giá trị thương vụ khoảng 6.000 tỷ đồng, tương đương 228 triệu USD. Nếu thương vụ thành công, tỷ lệ sở hữu của nhóm Fraser & Neave (F&N) tại Vinamilk sẽ tăng lên xấp xỉ 25%, là cổ đông lớn thứ 2 sau SCIC.

Chiều ngược lại, Platinum Victory sẽ giảm sở hữu tại Vinamilk từ 10,62% xuống 6,02%, đồng thời rút người đại diện vốn khỏi HĐQT. Phía JC&C cho biết giao dịch này nhất quán với chiến lược “xây dựng danh mục đầu tư tập trung nhằm tăng giá trị cho cổ đông”. Ở một góc độ nào đó, động thái này có thể xem là một pha “rút lui êm đẹp” của JC&C trong cuộc đua tại Vinamilk. Đồng thời, mở toang cánh cửa gia tăng sở hữu, thậm chí thâu tóm Vinamilk cho tỷ phú Thái Lan.

Thực tế, bóng dáng của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi bắt đầu xuất hiện tại Vinamilk từ sau khi TCC Holding mua lại F&N năm 2013 với giá 11 tỷ USD. Thời điểm đó, F&N Dairy Investment đã là cổ đông lớn của Vinamilk. Thông qua F&N, tỷ phú Thái Lan muốn hiện thực hóa tham vọng thống lĩnh thị trường đồ uống không cồn và sữa tại Đông Nam Á, trong đó Vinamilk được xác định là trụ cột chiến lược dài hạn.

Với cục diện sau thương vụ trên, nhóm F&N chiếm hoàn toàn thế thượng phong trong mọi cuộc đua về cổ phần tại Vinamilk. Việc chào mua công khai cũng sẽ đơn giản hơn. Hoặc trong trường hợp cổ đông Nhà nước (SCIC) có chủ trương thoái vốn Vinamilk, doanh nghiệp của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất. Nếu kịch bản này xảy ra, ngành F&B Việt Nam có thể sẽ chứng kiến thêm một thương vụ mang tính lịch sử.

Đó là ở thì tương lai. Còn trước mắt, với việc gia tăng đáng kể tỷ lệ sở hữu, nhóm F&N có thể bỏ túi thêm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm từ cổ tức của Vinamilk. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đầu ngành Sữa cũng chính là cái tên mang về cho tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi nhiều tiền cổ tức nhất tại Việt Nam, với khoảng 16.500 tỷ đồng. Con số này với Sabeco là khoảng 15.500 tỷ đồng.

Nhìn chung, vài trăm tỷ cổ tức chắc chắn không phải là mục tiêu cuối cùng mà tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi hướng đến. Những động thái tiếp theo từ phía nhóm F&N sẽ định hình cuộc chơi tại Vinamilk. Và đương nhiên, vai trò của cổ đông Nhà nước cũng là rất quan trọng. Với bối cảnh thị trường thuận lợi, không loại trừ khả năng một thương vụ thoái vốn sẽ được kích hoạt trong tương lai gần.