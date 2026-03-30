Một công ty địa ốc kín tiếng “bốc hơi” 99% lợi nhuận, nợ phải trả “phình to” lên gần 62.300 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn vừa công bố thông tin tình hình tài chính năm 2025 ghi nhận kết quả kinh doanh kém sắc, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 8,8 tỷ đồng, “bốc hơi” gần 99% so với khoản lãi ròng 870,7 tỷ đồng ở năm trước.

Đáng chú ý, sức khỏe tài chính của công ty cũng có những chuyển biến lớn. Cụ thể, tính đến thời điểm 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của công ty là 15.984 tỷ đồng, giảm gần 3.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm (18.807 tỷ đồng). Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 13.500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng nhẹ lên 5.309 tỷ đồng. Đặc biết, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu bất ngờ âm 2.825,5 tỷ đồng, con số này ở hồi đầu năm là Zero.

Hệ số nợ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty tăng mạnh từ mức 3,3 lần hồi đầu năm, lên 3,9 lần ở thời điểm cuối năm tài chính 2025, tương ứng tổng dư nợ phải trả của công ty là 62.299 tỷ đồng, tương ứng gần 2,4 tỷ USD.

Trong đó, công ty địa ốc này không có nợ vay ngân hàng. Nợ vay từ phát hành trái phiếu là 11.362,5 tỷ đồng, con số này ở hồi đầu năm là 1.867 tỷ đồng. Nợ phải trả khác là 50.936 tỷ đồng, giảm hơn 1.200 tỷ đồng so với đầu năm – tuy nhiên công ty không nêu cụ thể các khoản nợ phải trả.

Được biết, CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn được thành lập vào ngày 22/08/2007 với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Trụ sở chính của công ty đặt tại số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, TP.Hà Nội. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Vũ Quyết Thắng.

Dữ liệu từ SaigonRatings công bố vào ngày 30/9/2025 cho thấy, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản TS Holdings đang sở hữu 98,4% cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn.

CTCP Vinhomse (HoSE: VHM) đang sở hữu tỷ lệ là 65,71% cổ phần tại Công ty TNHH Phát triển Bất động sản TS Holdings và các doanh nghiệp thành viên khác. Vinhomes đang sở hữu tổng số cổ phần (hình thức gián tiếp) tại CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn là 66,24%.

SaigonRatings đánh giá xếp hạng tín nhiệm dài hạn lần đầu đối với CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn ở Bậc “vnA-” với triển vọng “ổn định”.