[Photo Essay] Loạt bất động sản đón chờ Tân Uyên lên thành phố trong năm 2023

Tân Uyên có diện tích 191,7 km2, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Bình Dương, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km về phía Bắc. Thị xã này có hệ thống đường giao thông kết nối vùng được đầu tư bài bản, quy mô. Hiện Tân Uyên đang triển khai 2 dự án giao thông trọng điểm bao gồm Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, với kế hoạch hoàn thành vào năm 2025.

Thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) có hơn 466.000 người và là thị xã có dân số đông nhất cả nước (số liệu năm 2022). Nơi đây vừa được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố, có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

Ngay sau khi có thông tin thị xã Tân Uyên được lên thành phố, nhu cầu tìm mua bất động sản tại đây đã tăng 191% (theo báo cáo tháng 2 của batdongsan.com.vn). Trong đó, các dự án đã đưa vào vận hành, kinh doanh tốt được nhà đầu tư quan tâm cao hơn các sản phẩm chỉ thuần túy đầu tư mua đi bán lại.

Những năm qua thị trường Tân Uyên vẫn chủ yếu khai thác các sản phẩm đất nền, đất nền dự án. Các dự án như Khu nhà ở Bình Mỹ 2, Khu nhà ở Lê Gia, New Times City hay KDC Nam Tân Uyên… có tầm giá bán từ 1,2 – 2 tỷ đồng/nền đất tùy vị trí. Trong ảnh là khu dân cư Biconsi Uyên Hưng.

Được biết khu dân cư Biconsi Uyên Hưng do Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Bình Dương (Biconsi) làm chủ đầu tư. Do nguồn cung hàng hạn chế nên số giao dịch cũng rất ít dù nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm hành chính kinh tế của phường Uyên Hưng, liền kề chợ Tân Uyên và gần bờ kè sông Đồng Nai.

Cũng nằm liền kề trung tâm hành chính thành phố Tân Uyên là dự án Green Valley City tọa lạc tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center xây dựng và đang được mở bán đợt đầu với giá 38 - 40 triệu/m2.

Ngoài ra có thể kể đến khu nhà ở Tân Lập - Victory City do địa ốc Tân Lập làm chủ đầu tư. Dự án này có vị trí tiếp giáp hai khu công nghiệp quy mô lớn VSIP III và Nam Tân Uyên mở rộng. Hiện phân khúc đất nền đang được bán với giá dao động 11.9 - 18.8 triệu/m².

Dự án Sun Casa Central do VSIP group làm chủ đầu tư tọa lạc tại đường Dân Chủ – thuộc KCN VSIP II, Vĩnh Tân. Dự án đang được bán với giá dao động 28 - 47.5 triệu/m² tùy vị trí.

Một sản phẩm nữa của Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Bình Dương (Biconsi) là Khu nhà ở Biconsi Riverside. Dự án sở hữu vị trí bên sông Đồng Nai, tiếp giáp đường ĐT747 kết nối trung tâm Thị xã Tân Uyên, Tp. Thủ Dầu Một, Thị xã Dĩ An và Đồng Nai. Hiện dự án đang được bán với giá 46 - 48 triệu/m2.

Tân Uyên hiện cũng có thêm dự án khu biệt lập The Standard tọa lạc tại phường Tân Phước Khánh do An Gia làm chủ đầu tư. Dự án hiện được bán với mức giá 30 - 64 triệu đồng/m2 tùy vị trí.