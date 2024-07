Sáng 31/7: Ngân hàng ồ ạt công bố lợi nhuận nửa đầu năm, lộ diện 10 nhà băng lãi lớn nhất

Ảnh minh họa

Tính đến hiện tại, tất cả ngân hàng niêm yết và giao dịch trên thị trường UPCoM đều đã công bố báo cáo tài chính quý 2. Trong đó, Vietcombank tiếp tục dẫn đầu toàn ngành với lợi nhuận nửa đầu năm đạt 20.835 tỷ đồng. Đứng sau Vietcombank lần lượt là Techcombank (15.628 tỷ đồng), BIDV (15.549 tỷ đồng), MB (13.428 tỷ đồng), VietinBank (12.960 tỷ đồng), ACB (10.491 tỷ đồng), VPBank (8.665 tỷ đồng), HDBank (8.164 tỷ đồng), SHB (6.860 tỷ đồng), LPBank (5.919 tỷ đồng).

10 ngân hàng lãi lớn nhất nửa đầu năm

Vietcombank lãi gần 20.835 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tiếp tục dẫn đầu toàn ngành

Trong quý 2, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank đạt hơn 10.116 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2023. Luỹ kết 6 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 20.835 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ 2023.

Trong nửa đầu năm, hầu hết nguồn thu chủ chốt của Vietcombank đều sụt giảm so với cùng kỳ 2023. Động lực tăng trưởng lợi nhuận của Vietcombank đến từ việc cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Cụ thể, chi phí dự phòng của ngân hàng đã giảm gần 34% so với cùng kỳ 2022 xuống còn 3.021 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2024, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 1,905 triệu tỷ đồng, tăng 3,6% so với cuối năm 2023. Trong đó cho vay khách hàng đạt gần 1,37 triệu tỷ đồng, tăng 7,8%. Số dư tiền gửi của ngân hàng đạt gần 1,375 triệu tỷ đồng, giảm 1,5% so với cuối năm trước nhưng đã hồi phục đáng kể so với cuối quý 1.

Trong 6 tháng đầu năm, số dư nợ xấu nội bảng của Vietcombank đã tăng thêm 32% lên mức 16.446 tỷ đồng.

VietinBank lãi gần 13.000 tỷ trong nửa đầu năm

VietinBank vừa công bố báo cáo tài chính quý II với lợi nhuận trước thuế đạt 6.750 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận VietinBank đạt 12.960 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ 2023.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của VietinBank đạt hơn 2,16 triệu tỷ đồng, tăng 6,3% so với cuối năm 2023. Trong đó cho vay khách hàng đạt 1,57 tỷ đồng, tăng 6,7%. Số dư tiền gửi khách hàng cũng tăng 4%.

Trong nửa đầu năm, số dư nợ xấu nội bảng của ngân hàng đã tăng hơn 48%, đưa tỷ lệ nợ xấu lên mức 1,57% nhưng vẫn ở mức thấp.

MB: Lợi nhuận 6 tháng đạt hơn 13.400 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế quý 2/2024 của MB đạt 7.633 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024 đạt 13.428 tỷ đồng, tăng 5,4%.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản MB đạt 988 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 10,3% trong 6 tháng lên hơn 673 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 9% lên hơn 618 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) đạt 38,6%.

VPBank lãi hợp nhất hơn 8.600 tỷ đồng

Kết thúc nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất của VPBank tăng gần 68% so với cùng kỳ, đạt hơn 8,6 nghìn tỷ đồng với đóng góp tới từ cả hệ sinh thái. Thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất đạt hơn 29 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ, trong đó ngân hàng mẹ ghi nhận mức tăng hơn 23%, đạt 21,5 nghìn tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6, quy mô tín dụng của VPBank (hợp nhất) đạt gần 647 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng mẹ, trong đó, chạm mốc 570 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so với cuối năm 2023.

SHB: Lợi nhuận 6 tháng đạt hơn 6.800 tỷ đồng

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt hơn 6.860 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 61% kế hoạch năm. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 25,91%. SHB tiếp tục là ngân hàng có chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) thấp, ở mức 22,25%.

HDBank báo lãi 8.165 tỷ nửa đầu năm

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng ngân hàng đạt 8.165 tỷ đồng, tăng 48,9% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 26,1%, ROA đạt 2,1%.

Tại 30/6/2024, tổng tài sản của HDBank vượt 624 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. HDBank ghi nhận tăng trưởng tín dụng đạt 13,0%trong 6 tháng đầu năm.

MSB lãi gần 3.690 tỷ trong nửa đầu năm, thực hiện được hơn một nửa kế hoạch đề ra

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 3.690 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 54% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến cuối tháng 6, tăng trưởng tín dụng riêng lẻ của MSB đạt 12,41%, tiếp tục duy trì đà tăng từ quý trước và thuộc nhóm đầu ngành. Dư nợ cho vay khách hàng đạt trên 166.000 tỷ đồng. Huy động từ khách hàng và giấy tờ có giá của ngân hàng hợp nhất tăng lần lượt 15% và 64% so với cuối năm 2023

Tổng tài sản của ngân hàng tại 30/6/2024 đạt hơn 295.500 tỷ đồng, tăng 10,69% so với cuối năm 2023.

TPBank: Lợi nhuận 6 tháng đạt hơn 3.700 tỷ đồng, CASA đạt hơn 22%

TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt hơn 3.700 tỷ đồng, tỷ lệ thu nhập từ phí và tỷ lệ CASA đều tăng trưởng. Tính đến hết ngày 30/6/2024, tổng huy động của TPBank tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 317.700 tỷ đồng. Tỷ lệ nguồn vốn CASA chất lượng của TPBank tiếp tục được củng cố khi đạt trên 22% (tính đến ngày 30/06/2024).

Kienlongbank: Lợi nhuận 6 tháng hoàn thành 69% kế hoạch năm

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế của KienlongBank đạt 552 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ và hoàn thành 69% kế hoạch năm được ĐHĐCĐ thông qua. tính đến hết quý II/2024, tổng tài sản hợp nhất của Ngân hàng đạt 91.668 tỷ đồng, tăng 4.088 tỷ đồng; tổng huy động vốn đạt 82.380 tỷ đồng, tăng 3.558 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng đạt hơn 56.184 tỷ đồng, tăng 3.444 tỷ đồng, so với quý liền kề.

Eximbank: Lợi nhuận quý 2/2024 tăng gấp rưỡi cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế quý 2/2024 của Eximbank đạt 813 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 1.474 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản Eximbank đạt 211.999 tỷ đồng, tăng 5,3%. Cho vay khách hàng của Eximbank tăng 7,7% trong 6 tháng, đạt 151.328 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 4,3% lên 163.051 tỷ đồng.

Tính đến hiện tại, tất cả các ngân hàng niêm yết và giao dịch trên thị trường UPCoM đều đã công bố báo cáo tài chính quý 2. Trong đó, Vietcombank tiếp tục dẫn đầu toàn ngành với lợi nhuận nửa đầu năm đạt 20.835 tỷ đồng. Đứng sau Vietcombank lần lượt là Techcombank (15.628 tỷ đồng), BIDV (15.549 tỷ đồng), MB (13.428 tỷ đồng), VietinBank (12.960 tỷ đồng), ACB (10.491 tỷ đồng), VPBank (8.600 tỷ đồng), HDBank (8.164 tỷ đồng), SHB (6.860 tỷ đồng), LPBank (5.919 tỷ đồng).