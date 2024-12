Vingroup bảo lãnh tối đa 6.500 tỷ đồng trái phiếu Vinhomes

Ảnh minh họa

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Tập đoàn Vingroup-CTCP vừa có văn bản công bố thông tin liên quan đến việc cấp bảo lãnh cho Công ty CP Vinhomes- công ty con của Vingroup.

Theo đó, ngày 26/12/2024, HĐQT Vingroup đã ban hành Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT-VINGROUP, phê duyệt việc tập đoàn sử dụng tài sản thuộc sở hữu của tập đoàn để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Vinhomes liên quan đến các trái phiếu doanh nghiệp do Vinhomes phát hành riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa không quá 6.500 tỷ đồng.

HĐQT Vingroup cũng giao Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền căn cứ tình hình thực tế quyết định chi tiết nội dung bảo lãnh, số lượng tài sản bảo đảm phù hợp với trái phiếu mà Vinhomes phát hành và ký kết, thực hiện các hợp đồng/thỏa thuận liên quan theo phê duyệt của HĐQT, phù hợp quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến khác, mới đây, Vinhomes đã có văn bản số 411/2024/CV-VHM gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp tại công ty con.

Theo văn bản này, để phục vụ hoạt động kinh doanh, Vinhomes chuyển nhượng cho đối tác toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Lighthouse 1.

Sau chuyển nhượng phần vốn góp, Phát triển Bất động sản Lighthouse 1 không còn là công ty con của Vinhomes.

Trước đó, ngày 18/7/2024, HĐQT Vinhomes đã ban hành Nghị quyết thành lập Phát triển Bất động sản Lighthouse 1 với vốn điều lệ gần 3.053 tỷ đồng do Vinhomes góp 100% vốn bằng tài sản và tiền mặt.

Cũng trong ngày 18/7/2024, HĐQT Vinhomes còn ban hành các Nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập các công ty con gồm: Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Vịnh Xanh (vốn điều lệ 3.881 tỷ đồng, trong đó Vinhomes góp 99,8% bằng tài sản); Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Vịnh Xanh 1 (vốn điều lệ 4.334 tỷ đồng, trong đó Vinhomes góp 99,8% bằng tài sản) và Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Lighthouse (vốn 3.053 tỷ đồng, Vinhomes góp 100% bằng tài sản và tiền mặt).

Đáng chú ý, cả 4 pháp nhân kể trên đều đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản và có cùng địa chỉ tại căn TĐ 6-02, khu đô thị Đại An, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Dự án khu đô thị Đại An (Vinhomes Đại An) do Vinhomes làm chủ đầu tư, có diện tích 293,96ha, tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD (tương đương gần 32.700 tỷ đồng). Quy mô dân số dự kiến khoảng 42.000 người. Loại hình sản phẩm bao gồm: biệt thự, nhà liền kề, shophouse và chung cư.

Theo giới thiệu, dự án sở hữu vị trí đẹp, kết nối với hai dự án khác cùng "hệ sinh thái" là Vinhomes Dream City và Vinhomes Ocean Park.