Sang thế kỷ 20, cái tên Cần Giờ gắn liền với Rừng Sác – vùng rừng ngập mặn nước lợ bị mệnh danh "vùng đất chết": Sông rạch chằng chịt, bùn lầy, chất độc hóa học rải xuống trong chiến tranh. Chính địa hình khắc nghiệt ấy lại trở thành căn cứ lý tưởng của lực lượng đặc công làm tê liệt hệ thống kho xăng, cảng biển quanh Sài Gòn. Sau ngày hòa bình, vùng đất từng bị tàn phá ấy bước vào một hành trình tái sinh: Trồng lại rừng, phục hồi hệ sinh thái, để rồi được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ, "lá phổi xanh" bảo vệ toàn bộ vùng đô thị TP.HCM.





Ngày nay, trên nền rừng - biển từng đi qua thương cảng, chiến khu và khu sinh quyển, Cần Giờ chuẩn bị bước vào một trang sử mới với dự án Vinhomes Green Paradise. Từ một huyện ven biển "xa xôi", nơi đây được định vị là siêu đô thị ESG++ quy mô hàng nghìn hecta, ứng viên chính thức đầu tiên trong chiến dịch "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai" của New7Wonders.

Với diện tích lên đến 2.870 ha – tương đương tổng diện tích các quận 1, 3, 4, 5, 6 cũ của TP.HCM – Vinhomes Green Paradise vững vàng là một trong những siêu đô thị lớn nhất từng được triển khai tại Việt Nam, đồng thời hiếm có đối thủ trong nhóm siêu đô thị ven biển trên thế giới. Tổng mức đầu tư 10 tỷ USD không chỉ biến dự án thành bất động sản lớn nhất Việt Nam ở thời điểm khởi công – số vốn đủ để xây dựng hai sân bay Long Thành giai đoạn 1 – mà ở tầm khu vực, hiếm đại đô thị ven biển nào sở hữu quy mô tài chính tương đương.

Điển hình cho tầm vóc này chính là tòa tháp biểu tượng 108 tầng – công trình cao nhất Việt Nam và lọt top 10 thế giới. Được ví như "cỗ máy kinh tế" thu nhỏ, tháp 108 tầng tích hợp trung tâm thương mại cao cấp ở khối đế, văn phòng hạng A+, khách sạn siêu sang ở các tầng cao, mang đến trải nghiệm độc nhất chưa từng có tại TP.HCM. Hơn cả một công trình kiến trúc, tháp 108 tầng thực sự đánh dấu tầm vóc mới của người Việt.





Chưa dừng lại ở đó, Vinhomes Green Paradise còn gây ấn tượng mạnh mẽ với biển hồ nhân tạo với nước biển tự nhiên Paradise Lagoon rộng hơn 800 ha – lớn gấp rưỡi hồ Tây và vượt xa mọi kỷ lục hồ nước mặn nhân tạo hiện nay. Hồ nước mặn này cho phép cư dân và du khách tắm biển quanh năm ngay giữa lòng đô thị sinh thái, mang đại dương thực thụ về gần hơn bao giờ hết.

Siêu đô thị lấn biển này còn nổi bật với Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) – biểu tượng văn hóa nghệ thuật tầm cỡ quốc tế do hãng kiến trúc hàng đầu thế giới Gensler thiết kế. Với quy mô 7 ha, đây sẽ là quần thể nhà hát lớn bậc nhất Đông Nam Á, bao gồm hai nhà hát sang trọng với tổng sức chứa 5.000 chỗ ngồi (gần gấp đôi phòng hòa nhạc lớn nhất của Nhà hát Opera Sydney), cùng chuỗi nhà hàng – dịch vụ cao cấp và quảng trường Nhà hát ngoài trời với sức chứa lên tới 60.000 khán giả.





Blue Waves Theatre hứa hẹn trở thành địa điểm lý tưởng cho đại nhạc hội, lễ hội âm nhạc quốc tế, concert ngoài trời và sự kiện cộng đồng quy mô lớn, từ đó biến Cần Giờ thành "thủ phủ giải trí biển" mới của Việt Nam. Nếu người Sydney tự hào về Nhà hát Opera biểu tượng, thì trong tương lai gần, người TP.HCM sẽ tự hào không kém về Nhà hát Sóng Xanh.





Tiếp nối chuỗi biểu tượng, hai sân golf 18 hố được định vị như "cặp song sinh" hoàn hảo của siêu đô thị: sân West – Sunset do huyền thoại Tiger Woods tư vấn thiết kế, đối xứng với sân East – Sunrise do kiến trúc sư lừng danh Robert Trent Jones Jr. thực hiện. Thay vì tách biệt khỏi thiên nhiên, 2 sân golf hòa quyện tinh tế vào hệ sinh thái rừng – biển, mang đến trải nghiệm golf đỉnh cao đồng thời giữ trọn tiêu chí xanh – sinh thái – bền vững của toàn dự án.

Để kết nối và mở lối đột phá cho siêu đô thị, Cần Giờ còn đang thiết lập kỷ lục về dòng vốn hạ tầng với hàng loạt công trình trọng điểm tổng vốn hàng chục tỷ USD: tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ (khoảng 102.430 tỷ đồng), cầu Cần Giờ (13.000 tỷ đồng), đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu (104.000 tỷ đồng), cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (5-6 tỷ USD) cùng nút giao Rừng Sác – cao tốc Bến Lức – Long Thành (3.000 tỷ đồng). Những công trình này sẽ phá thế cô lập, kết nối đồng bộ, biến Cần Giờ thành cực tăng trưởng kinh tế biển – du lịch – logistics phía Nam, đồng thời nâng tầm Vinhomes Green Paradise thành trung tâm đô thị biển ESG++ hàng đầu khu vực.





Dù có quy mô cực lớn nhưng Vinhomes Green Paradise liên tục khiến giới quan sát ngỡ ngàng bởi tiến độ thi công thần tốc. Hiện khoảng 6.000 cán bộ, kỹ sư và công nhân đang có mặt liên tục tại công trường, vận hành 3 ca 4 kíp, 24/7 kể cả ngày lễ. Hàng nghìn thiết bị được huy động tối đa: khoảng 1.200 máy móc trên biển cùng gần 1.000 thiết bị trên cạn (máy ủi, máy lu, xe đào, xe tải, máy xúc). Hàng đoàn xe nối đuôi, hàng trăm máy móc hạng nặng làm việc ngày đêm không ngừng.





Kết quả là chỉ sau hơn 8 tháng kể từ ngày khởi công (19/4/2025), ở các phân khu ven biển – nơi chỉ vài tháng trước còn là mặt nước mênh mông – nay đã hình thành dải kè vững chắc, bãi san lấp quy mô lớn. Hệ thống trục đường nội bộ cùng cảnh quan bắt đầu hiện hữu rõ nét, dần biến vùng biển hoang sơ thành một siêu đô thị hiện đại với tốc độ đáng kinh ngạc.

Tiếp nối những kỷ lục chưa từng có về quy mô và biểu tượng kiến trúc, Vinhomes Green Paradise không chỉ dừng ở tầm vóc vật lý khổng lồ mà còn định nghĩa lại chuẩn mực đô thị bền vững với mô hình ESG++ tiên phong tại châu Á. Với mật độ xây dựng chỉ 16%, dự án vượt xa các đô thị ESG truyền thống, khi bổ sung hai trụ cột then chốt: tái sinh hệ sinh thái (Regeneration) và thích ứng (Resilience), áp dụng toàn chu kỳ từ quy hoạch, thi công đến vận hành.





Dự án hướng tới sử dụng 100% năng lượng sạch từ điện gió ngoài khơi (cách bờ khoảng 20km), kết hợp pin lưu trữ và năng lượng mặt trời, quản lý qua ESG Hub thời gian thực… Giao thông nội khu sử dụng phương tiện điện hoàn toàn (ô tô, bus, xe máy, xe đạp, cano điện), kết nối tuyến đường sắt tốc độ cao chạy điện, tạo nên mô hình đô thị giảm phát thải carbon triệt để – một "phòng thí nghiệm sống" về đô thị xanh thông minh full-cycle.

Tựa lưng vào rừng ngập mặn UNESCO và hướng ra biển Đông, Vinhomes Green Paradise sở hữu hồ nước mặn Paradise Lagoon lớn nhất thế giới cùng 121 km bờ biển (trong đó 53 km công cộng), dài gần gấp rưỡi bờ biển TP.HCM mở rộng. Đây không chỉ là con số ấn tượng mà còn là minh chứng cho siêu đô thị không lấn át thiên nhiên mà tái sinh và bảo vệ thiên nhiên biến Cần Giờ thành biểu tượng đô thị biển thế hệ mới của thế giới.





Trong khi các quốc gia phát triển đã dẫn đầu hàng thập kỷ với những biểu tượng như Marina Bay Singapore, Palm Jumeirah Dubai, Songdo Hàn Quốc hay Odaiba Tokyo Bay – nơi ESG đã trở thành chuẩn mực – thì tại Việt Nam Vinhomes Green Paradise đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử "đi sau về trước" khi kế thừa kinh nghiệm toàn cầu để tiên phong áp dụng tiêu chuẩn ESG++ với công nghệ xanh tiên tiến như K-DPM cứng hóa bùn từ Nhật Bản, tái tạo tài nguyên và quản trị minh bạch.





"Dự án không mở rộng bằng cách chiếm lĩnh thiên nhiên, mà bằng cách phục hồi và tái sinh hệ sinh thái, không "lấy đi" mà "cho lại", góp phần "chữa lành" thiên nhiên. Một đô thị có thể tự sản xuất năng lượng, tự xử lý nước thải và tự cân bằng sinh thái, đó là chuẩn mực mà các thành phố tương lai trên thế giới đang hướng tới. Vinhomes Green Paradise đang góp phần đặt ra tiêu chuẩn mới cho các thành phố ven biển bền vững", KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đánh giá.

Vinhomes Green Paradise không chỉ thay đổi nhận thức quốc tế về quy hoạch đô thị Việt Nam – từ "phát triển truyền thống" thành "biểu tượng bền vững tái sinh" – mà còn nâng tầm giá trị bất động sản nhờ tính khan hiếm tuyệt đối. Chuẩn ESG++ sẽ chỉ chiếm dưới 1% nguồn cung bất động sản toàn cầu trong 10-20 năm nữa, biến mỗi mét vuông tại đây thành tài sản "blue-chip" với tăng trưởng bền vững, thu hút vốn xanh quốc tế và dòng cư dân tinh hoa.





Những đột phá này không chỉ tạo cực tăng trưởng kinh tế biển mới cho TP.HCM và Đông Nam Bộ, mà còn khẳng định khát vọng Việt Nam: từ vùng đất từng khắc nghiệt, nay vươn mình thành kỳ quan đô thị bền vững, nơi con người chung sống hài hòa với thiên nhiên trong kỷ nguyên mới.





Như PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên (Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị Xanh) đánh giá: "Vinhomes Green Paradise đang đi rất đúng theo những tiêu chí quốc tế về đô thị tái sinh... một 'sản phẩm độc bản' trên bản đồ bất động sản toàn cầu, ứng viên sáng giá cho kỳ quan đô thị thế kỷ XXI".





Cùng quan điểm, TS.KTS. Trương Văn Quảng (Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA) ) nhấn mạnh: "Dự án là ví dụ điển hình cho đô thị tiến biển thành công, tạo xu hướng sống xanh kỷ nguyên mới, không thua kém Dubai hay bất kỳ đô thị lấn biển nào trên thế giới".





Còn ông Bùi Văn Doanh (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam) khẳng định: "Cần Giờ hội tụ điều kiện để trở thành đại đô thị biển ESG++ tiêu biểu châu Á trong thập kỷ tới, giống như Manhattan, Marina Bay hay Songdo đã kiến tạo tương lai".

Tiếp nối tầm vóc quy mô và chuẩn mực bền vững ESG++, Vinhomes Green Paradise đang tiên phong kiến tạo mô hình TOD (Transit-Oriented Development) tiến biển đầu tiên tại Việt Nam, nơi giao thông công cộng tốc độ cao trở thành "xương sống" kết nối, nén chặt khoảng cách thời gian và không gian.





Điển hình là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ với vận tốc thiết kế 350km/h chuẩn bị khởi công vào 19/12, rút ngắn hành trình từ trung tâm TP.HCM về siêu đô thị chỉ còn 13 phút. Kết hợp cùng cầu Cần Giờ, nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành với đường rừng Sác và tiềm năng đường vượt biển nối Vũng Tàu, khoảng cách địa lý không còn là rào cản – thay vào đó là những phút di chuyển sạch sẽ, không ùn tắc, không khói bụi, mang đến lối sống cân bằng thực thụ.

Sự đột phá này đang khơi dậy làn sóng "di cư xanh" mạnh mẽ, nơi cư dân tinh hoa chọn rời xa không gian sống ồn ào, ô nhiễm nội đô để về với "thiên đường xanh" với hệ sinh thái độc nhất vô nhị: tựa lưng vào rừng ngập mặn UNESCO rộng lớn, hướng mặt ra biển Đông và hồ nước mặn Paradise Lagoon, xen kẽ hàng chục công viên nội khu xanh mướt.





Ở đây, không khí luôn tinh khiết, nước sạch đạt chuẩn, mọi di chuyển nội khu bằng phương tiện điện, cộng đồng tinh hoa và các tiện ích sống cao cấp chuẩn quốc tế, từ y tế, giáo dục đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, mang đến sự chăm sóc toàn diện cho thể chất và tinh thần. Từ vùng đất ven biển "ngủ quên" suốt nhiều chục năm,, Cần Giờ nay chuyển mình thành siêu đô thị biển đáng sống bậc nhất hành tinh– nơi công nghệ xanh không chỉ kết nối mà còn nâng tầm chất lượng sống.





Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, Vinhomes Green Paradise còn được định vị như thủ phủ giải trí – nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á, dự kiến đón 40 triệu lượt khách mỗi năm nhờ hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" top đầu thế giới.





Nổi bật là quần thể VinWonders rộng 122 ha – công viên chủ đề với số lượng trò chơi lớn nhất thế giới - gần 200 trò, ngọn núi tuyết nhân tạo cao nhất thế giới tới 68m, công viên lễ hội năm châu, thế giới trò chơi phim nhập vai và công viên nước hybrid 15,5 ha...

Bên cạnh đó, Cosmo Bay – "mỏ vàng kinh tế đêm 24/7" lấy cảm hứng từ Clarke Quay Singapore – quy tụ các khu chủ đề sôi động với nightlife, ẩm thực quốc tế, làng bia, hải sản tươi sống và trải nghiệm cảm giác mạnh.





Hai sân golf 18 hố chuẩn quốc tế, Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi cùng hệ thống 7.000 phòng khách sạn hơn 20 thương hiệu 5-6 sao tạo nên "cỗ máy kinh tế đêm" vận hành liên tục, thu hút cư dân thượng lưu, du khách MICE, golf thủ và giới siêu giàu quốc tế. Nhờ đó, Cần Giờ vươn mình thành cực tăng trưởng du lịch – giải trí mới, đủ sức sánh vai với Dubai hay Singapore.





Như TS.KTS. Trương Văn Quảng khẳng định: "Với Vinhomes Green Paradise, Việt Nam hoàn toàn có thể kiến tạo một khu đô thị biển đẳng cấp quốc tế, không thua kém Dubai hay bất kỳ đô thị lấn biển nào trên thế giới".





Còn ông Jean-Paul de la Fuente – Giám đốc New7Wonders – sau chuyến khảo sát thực địa đã chia sẻ: "Đây là một viên ngọc quý không chỉ của riêng Việt Nam mà của cả nhân loại, nơi tuyệt vời để sống, làm việc và tận hưởng… một biểu tượng mạnh mẽ cho tầm nhìn quốc gia và khát vọng vươn lên, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới của Việt Nam".





Có thể nói, Vinhomes Green Paradise đang viết lại lịch sử Cần Giờ một cách tinh tế và trọn vẹn: từ vùng đất ngập mặn xa xôi thành siêu đô thị biển hiện đại, sôi động, mang đến diện mạo mới đầy sức sống cho Đông Nam Bộ. Điều quý giá nhất là sự chuyển mình ấy không đánh đổi thiên nhiên, mà còn bảo tồn và tái sinh những giá trị sinh thái hiếm có – rừng UNESCO, bờ biển dài bất tận, hệ sinh thái bền vững. Chính vì thế, đây thực sự là kỳ quan đô thị tương lai: nơi lý tưởng để sống xanh, làm việc hiệu quả và nghỉ dưỡng đẳng cấp của thế kỷ XXI.

Bài: Việt Hùng Thiết kế: Hải An

