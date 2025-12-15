Công bố kết quả FChoice 2025: Vinh danh những thành tựu đầu tiên của Việt Nam trong Kỷ nguyên vươn mình

FChoice 2025 với thông điệp xuyên suốt "Việt Nam vươn mình" không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh các con số tăng trưởng, mà còn khắc họa bức tranh toàn cảnh về một nền kinh tế đang trỗi dậy mạnh mẽ nhờ sự cộng hưởng giữa chính sách vĩ mô, bản lĩnh doanh nhân và sự đồng hành của hàng triệu người dân.

Dưới đây là kết quả chính thức các hạng mục giải thưởng FChoice 2025: