Tuyến đường di sản dọc sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng đang thành hình

13-12-2025 - 09:27 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án tuyến đường di sản dọc sông Hồng qua tỉnh Hưng Yên với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công những tháng cuối năm.

Tuyến đường di sản dọc sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng đang thành hình - Ảnh 1.

Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng đang được thi công.

Những ngày cuối năm, trên công trường Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng qua địa phận tỉnh Hưng Yên không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt, máy móc, nhân lực được huy động với cường độ cao nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Dự án tuyến đường di sản dọc sông Hồng được xác định là một công trình giao thông cấp vùng, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng và tăng cường liên kết không gian phát triển giữa các địa phương dọc lưu vực sông Hồng. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 10.000 tỷ đồng.

Tuyến đường di sản dọc sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng đang thành hình- Ảnh 2.
Tuyến đường di sản dọc sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng đang thành hình- Ảnh 3.
Tuyến đường di sản dọc sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng đang thành hình- Ảnh 4.

Việc đầu tư tuyến đường được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông vận tải thiết yếu của tỉnh Hưng Yên.

Theo quy hoạch, tuyến đường đi qua 13 xã thuộc tỉnh Hưng Yên. Điểm đầu dự án tại Km0+000, ranh giới giữa tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội, tương ứng Km76+984 trên tuyến đường ĐT.378 (đê tả sông Hồng), thuộc địa phận xã Phụng Công. Điểm cuối tuyến tại khoảng Km55+680, giao với đê tả sông Hồng tại Km133+500, thuộc xã Tân Hưng. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 55,68km.

Trên tuyến dự kiến xây dựng các công trình cầu vượt qua hệ thống kênh thủy lợi, gồm cầu tại trạm bơm Liên Nghĩa, trạm bơm Nghi Xuyên và cầu Nghi Xuyên, bảo đảm phù hợp với quy mô dòng chảy cũng như yêu cầu khai thác lâu dài.

Tuyến đường kết nối di sản dọc sông Hồng đang dần hình thành. 

Việc đầu tư tuyến đường được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông vận tải thiết yếu của tỉnh Hưng Yên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân. Bên cạnh đó, dự án mở ra cơ hội khai thác hiệu quả quỹ đất dọc hai bên tuyến, phục vụ phát triển các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dịch vụ và du lịch, qua đó thu hút đầu tư vào địa bàn.

Không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng, tuyến đường còn được định hướng trở thành trục kết nối các không gian văn hóa, lịch sử và tâm linh tiêu biểu dọc sông Hồng. Theo định hướng quy hoạch, tuyến đường sẽ góp phần liên kết chuỗi di sản gồm Thăng Long – Phố Hiến – Tam Chúc – Bái Đính – Chùa Hương, hình thành hành lang du lịch văn hóa liên vùng giữa Hà Nội, Hưng Yên và Ninh Bình.

Tuyến đường di sản dọc sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng đang thành hình- Ảnh 5.
Tuyến đường di sản dọc sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng đang thành hình- Ảnh 6.
Tuyến đường di sản dọc sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng đang thành hình- Ảnh 7.

Tuyến đường di sản dọc sông Hồng dần thành hình không chỉ góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông khu vực mà còn tạo nền tảng cho việc tổ chức lại không gian phát triển dọc trục sông.

Ghi nhận thực tế của phóng viên tại công trường trong những tháng cuối năm cho thấy, nhiều đoạn tuyến đã được tổ chức thi công đồng bộ, từ san nền, xử lý móng đến triển khai các hạng mục kỹ thuật. Các nhà thầu đang tăng tốc thi công nhằm bảo đảm các mốc tiến độ đã được phê duyệt.

Việc tuyến đường di sản dọc sông Hồng dần thành hình không chỉ góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông khu vực mà còn tạo nền tảng cho việc tổ chức lại không gian phát triển dọc trục sông. Trong bối cảnh các địa phương đang đẩy mạnh liên kết vùng và khai thác tiềm năng văn hóa – du lịch gắn với phát triển bền vững, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trục động lực quan trọng của khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong thời gian tới.

Theo Nguyễn Quân

VTV

