Tuyến đường nào kết nối sân bay Long Thành sắp thông xe?

Cùng với Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12, đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026, một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh như: Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu , Đường vành đai 3 - TPHCM cũng cơ bản hoàn thành xây dựng và thông xe kỹ thuật để đưa vào khai thác trong năm 2026.

Đây là những tuyến giao thông huyết mạch, kết nối giữa Đồng Nai, sân bay Long Thành với TPHCM cũng như vùng Đông Nam Bộ. Các dự án không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn mở ra những không gian phát triển mới cho tỉnh Đồng Nai.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự án thành phần 3 qua TPHCM đã cơ bản hoàn thành.

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài gần 54 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TPHCM. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài hơn 34 km, đoạn qua TPHCM dài hơn 19km.

Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được phân chia làm 3 dự án thành phần. Dự án Thành phần 1 (từ Km0+00 - Km16+00), có chiều dài khoảng 16 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản; Dự án Thành phần 2 (từ Km16+00 - Km34+200), có chiều dài hơn 18 km qua địa bàn tỉnh Đồng Nai do Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản. Dự án Thành phần 3 (từ Km34+200 - Km53+700), có chiều dài hơn 19 km qua địa bàn TPHCM do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là UBND TPHCM làm cơ quan chủ quản.

Theo Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng, tính đến đầu tháng 12, tổng sản lượng thi công của 3 dự án thành phần thuộc Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đạt hơn 6.000 tỷ đồng. Trong đó, Dự án Thành phần 3 có giá trị sản lượng thi công đã hoàn thành cao nhất đạt hơn 1.600 tỷ đồng, đạt hơn 97% giá trị theo hợp đồng đã ký. Mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 12.

Dự án Thành phần 2 có tổng sản lượng thi công hoàn thành đạt hơn 2.900 tỷ đồng, đạt 70% giá trị hợp đồng đã ký. Dự án Thành phần 1 có giá trị sản lượng đã thực hiện đạt gần 1.500 tỷ đồng, đạt 58% giá trị hợp đồng đã ký.

Theo Ban Quản lý dự án 85, đối với Dự án Thành phần 2, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hiện nay, đơn vị đang chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung toàn lực, đẩy nhanh các hạng mục còn lại trên tuyến chính và các nhánh nút giao nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành, thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2 nhánh cầu vượt nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã cơ bản hoàn thành và dự kiến sẽ thông xe, phân luồng để các phương tiện đi trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây qua cầu từ ngày 19/12.

Dự án Thành phần 3 thuộc dự án Đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài khoảng 11 km. Trong đó, phần tuyến cao tốc dài khoảng 5 km được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12.

Để hoàn thành mục tiêu, những ngày này, các nhà thầu đang nỗ lực chạy đua với thời gian; Thi công xuyên ngày nghỉ, “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ thi công. Toàn bộ dự án có 3 gói thầu xây lắp. Đến nay, tổng sản lượng thi công 3 gói thầu đã đạt hơn 60% giá trị hợp đồng đã ký.

Nhiều đoạn tuyến hiện đã được các nhà thầu hoàn thành thi công thảm bê tông nhựa, lắp đặt hệ thống dải phân cách giữa phần tuyến cao tốc của dự án.

Nút giao T1 kết nối với tuyến quốc lộ 51 đã hoàn thành.

Ngoài ra tuyến đường T1 (dài 4,3 km) và T2 (dài 3,5 km) là hai tuyến giao thông cực kỳ quan trọng của sân bay Long Thành giúp kết nối sân bay với quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hoàn thành vào cuối năm 2025 góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực. Cả hai tuyến đường này đều có thiết kế đạt tiêu chuẩn cao tốc/đường chính đô thị sẵn sàng thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12.