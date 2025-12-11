Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

11-12-2025 - 08:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là dự án được lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Lai Châu.

Dự án được lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, chiều 10/12, ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo địa phương đã kiểm tra tiến độ dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. Đại diện các đơn vị đã báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cũng như kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh để dự án được thực hiện theo đúng tiến độ.

Đây là dự án được lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Được biết, Lễ Khánh thành khởi công các công trình, dự án quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu sẽ được tổ chức vào ngày 19/12.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Lai Châu, được lựa chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với ý nghĩa này, ông Hà Quang Trung yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện tốt các khâu, các bước, khắc phục khó khăn đẩy nhanh tiến độ.

Mục tiêu được đề ra là đảm bảo tuyến đường không chỉ đáp ứng yêu cầu kết nối giao thông mà còn gắn với các điểm khai thác du lịch, phát huy tối đa tiềm năng kinh tế địa phương.

8 ngày nữa, khởi công hầm đường bộ qua đèo dài nhất Việt Nam, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 tiếng xuống 11 phút- Ảnh 1.

Chiều 10/12, ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo địa phương đã kiểm tra tiến độ dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên (Ảnh: CTTĐT tỉnh Lai Châu)

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị lãnh đạo xã Bình Lư cùng với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) để thực hiện dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và các nội dung có liên quan. Các bên cần gặp mặt, họp bàn, trao đổi thống nhất, tổng hợp lại những khó khăn, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có phương án tháo gỡ.

Với chỉ đạo của UBND tỉnh, đại diện đơn vị thi công khẳng định, với quyết tâm cao nhất, đơn vị cố gắng tăng ca, tăng kíp, huy động nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ dự án. Cùng với đó, sẽ phối hợp tốt với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn của tỉnh để thực hiện các nội dung theo đúng quy định.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 8,8km, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông liên tỉnh

Theo quyết định được HĐND tỉnh phê duyệt, dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư dự án.

Đây là công trình giao thông trọng điểm, kết nối phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) với xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu). Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 8,8km, gồm hầm chính dài khoảng 2,63km, hầm phụ dài khoảng 2,65km, cùng hệ thống đường dẫn, cầu, cống và các công trình an toàn hầm.

Khi hoàn thành, Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên sẽ khắc phục tình trạng đèo dốc hiểm trở và giải quyết căn bản những hạn chế của tuyến đường trên Quốc lộ 4D, giúp các phương tiện giảm được 22 km đường đèo Hoàng Liên (đèo Ô Quý Hồ).

Theo thông tin từ xã Bình Lư, khi qua hầm, thời gian lưu thông của xe con theo tính toán sẽ giảm từ khoảng 52 phút xuống còn 11 phút; xe tải và xe container giảm từ 120 phút xuống còn 11 phút.

Công trình góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông huyết mạch liên tỉnh, liên vùng; tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc.

Đèo Hoàng Liên (hay đèo Ô Quy Hồ) là cung đường đèo trải dài trên quốc lộ 4D, với chiều dài lên tới gần 50km. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, độ cao, sự hiểm trở và chiều dài của Ô Quy Hồ khiến nơi đây được mệnh danh là "vua đèo vùng Tây Bắc".

Vào năm 2013, Ô Quy Hồ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục là đèo dài nhất Việt Nam.

PGĐ Sở Xây dựng Hà Nội: Không buộc đổi xe xăng đồng loạt để ưu tiên một số nhà cung cấp xe điện, mà chuyển đổi theo lộ trình tự nhiên của chu kỳ thay thế phương tiện

Hà Giang

An ninh tiền tệ

