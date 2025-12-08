Ngay tuần sau, Đèo Cả khởi công dự án cao tốc phục vụ 21 triệu người: 100% vốn do tư nhân huy động với quy mô chưa từng có

Theo CTCP Tập đoàn Đèo Cả, ngày 8/12, Liên danh nhà đầu tư cùng Bộ Xây dựng chính thức ký kết hợp đồng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Dự án BOT giao thông do doanh nghiệp tư nhân huy động vốn lớn chưa từng có

Thông tin về dự án tại lễ ký kết, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Đèo Cả khẳng định đây là công trình chiến lược, giúp hoàn thiện trục giao thông huyết mạch của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phục vụ cho hoạt động kinh tế của 21 triệu người dân miền Tây Nam Bộ.

Ông Hồ Minh Hoàng cho biết, với tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng, dự án được triển khai theo hình thức BOT (Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao), với 100% vốn huy động từ tư nhân. Ông nhấn mạnh, đây là dự án BOT giao thông do doanh nghiệp tư nhân huy động vốn lớn nhất cả nước từ trước đến nay.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả, việc doanh nghiệp Việt Nam đứng ra tự huy động nguồn lực để làm những việc lớn như vậy là minh chứng cho tinh thần của Nghị quyết 68/NQ-TW, khi kinh tế tư nhân phải được tạo điều kiện để đóng góp mạnh mẽ vào phát triển đất nước.

Toàn cảnh Lễ ký kết hợp đồng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức PPP (Ảnh: Đèo Cả)

Ông Bùi Quang Thái - Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết dự án là một trong những công trình đầu tiên áp dụng quy định mới của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Nghị định số 243/2025/NĐ-CP, góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị xuống còn khoảng 10 tháng.

Theo lãnh đạo Cục Đường bộ, trong bối cảnh nguồn ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, việc ký kết hợp đồng dự án và hoàn thiện các thủ tục để khởi công vào ngày 19/12 có ý nghĩa rất quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về thu hút nguồn lực tư nhân tham gia đầu tư phát triển hạ tầng. Dự án cũng càng có ý nghĩa hơn khi dự án sử dụng hoàn toàn nguồn vốn huy động của nhà đầu tư.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đề nghị doanh nghiệp dự án huy động đầy đủ nguồn lực, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ và công tác bảo vệ môi trường; đồng thời yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường giám sát, tháo gỡ kịp thời khó khăn phát sinh.

Dự án mở rộng tuyến cao tốc quy mô 36.172 tỷ đồng, đi qua TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp

Tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận là tuyến đường huyết mạch nối liền TP. Hồ Chí Minh với vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Được đưa vào khai thác từ năm 2010-2022 với quy mô ban đầu 4 làn xe, tuyến đường nhanh chóng trở thành “cửa ngõ” quan trọng, phục vụ lưu lượng giao thông lớn giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nam Bộ.

Tuy nhiên, trước áp lực quá tải ngày càng tăng, mật độ xe lên đến hàng nghìn lượt mỗi ngày, tuyến đường thường xuyên trong tình trạng quá tải, gây ùn tắc và không đáp ứng nhu cầu vận tải của khu vực.

Phối cảnh dự án (Ảnh: Đèo Cả)

Dự án mở rộng có tổng đầu tư 36.172 tỷ đồng, chiều dài 96,13km, lần lượt qua TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tasco, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII.

Dự án cũng bao gồm đầu tư đồng bộ hệ thống quản lý giao thông thông minh, đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác đường cao tốc, bảo đảm kết nối đồng bộ các tuyến lân cận. Tuyến cao tốc mở rộng có 2 trạm dừng nghỉ, 10 nút giao liên thông, với 8 nút giao hiện hữu được nâng cấp và bổ sung 2 nút giao mới.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, việc mở rộng tuyến cao tốc trở thành nhu cầu cấp thiết, không chỉ giúp giảm ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đồng thời, dự án cũng từng bước hoàn chỉnh mạng lưới đường cao tốc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy logistics khu vực, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đến Mỹ Thuận còn khoảng 1 giờ 45 phút, thay vì hơn 3 giờ như hiện tại.