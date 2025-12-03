Dự án thách thức bậc nhất cả nước: Còn chưa đầy 20 ngày, hơn 3.000 nhân lực, 1.400 máy móc tăng tốc về đích theo chỉ đạo của Thủ tướng

“Chạy đua” tiến độ dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Theo CTCP Tập đoàn Đèo Cả, tối 1/12, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã kiểm tra dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) tại các vị trí Km60, Km55, Km38, Km11. Buổi kiểm tra được tổ chức trong bối cảnh dự án chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa sẽ tới cột mốc thông tuyến giai đoạn 1 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Về tiến độ, dự án đặt mục tiêu thông tuyến khoảng 65-70km trên các phân đoạn trước ngày 19/12, còn lại một số vị trí cầu lớn vượt sông, ta-luy sạt trượt và các cầu phát sinh hang caster, phấn đấu trước Tết Nguyên đán sẽ thông toàn tuyến trên lớp bê tông nhựa và cấp phối đá dăm, trừ một số hạng mục cầu phát sinh.

Ông Đặng Tiến Thắng - Tổng Giám đốc CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (doanh nghiệp dự án) cho biết, toàn công trường huy động hơn 3.000 nhân lực và hơn 1.400 máy móc thiết bị, triển khai đồng loạt tại nhiều mũi thi công. Đến hiện tại, giá trị sản lượng đạt 5.458/6.828 tỷ đồng, tương đương hơn 80% kế hoạch thông tuyến giai đoạn 1.

Hiện doanh nghiệp dự án đang chỉ đạo các nhà thầu tích cực huy động bổ sung máy móc thiết bị, nhân sự, triển khai thi công đồng loạt tại hạng mục đường găng để phấn đấu thông tuyến trước ngày 19/12.

Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa sẽ tới cột mốc thông tuyến giai đoạn 1 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: Đèo Cả)

Ông Đặng Tiến Thắng chia sẻ: “Dù mưa lũ vừa qua đã tạo áp lực lớn, nhưng toàn bộ cán bộ, kỹ sư, công nhân tại dự án đều xác định rõ phải nỗ lực tối đa để thông tuyến đúng hạn. Đó là cam kết của chúng tôi với Chính phủ, địa phương và đặc biệt với nhân dân”.

Ông Nguyễn Bá Khương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư xây dựng công trình 568 (nhà đầu tư đồng thời là nhà thầu thi công) thông tin, cường độ thi công trên toàn tuyến đang được duy trì ở mức rất cao. Các mũi thi công làm việc 22/24 giờ mỗi ngày, tranh thủ từng khung thời gian để bù lại tiến độ sau mưa lũ.

Tại mũi thi công Km11 (xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), nhà thầu đang huy động xe chở bê tông nhựa, triển khai dây chuyền thảm hiện đại với nhiều thiết bị lu lèn, tiến hành thảm bê tông nhựa mặt đường với chiều dài khoảng 150 m. Đây cũng là phân đoạn đầu tiên tiến hành thảm nhựa, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình thi công, khẳng định cam kết về tiến độ thông tuyến kỹ thuật trong tháng 12 này.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, trong bối cảnh hoạt động du lịch và kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh đang tăng trưởng mạnh mẽ, việc sớm đưa cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh vào khai thác sẽ tạo thế bứt phá mạnh mẽ cho toàn khu vực trong thời gian tới.

Để giải quyết những tồn đọng về giải phóng mặt bằng, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lạng Sơn trên tinh thần “không chần chừ, không để chậm tiến độ”, để các nhà thầu yên tâm thi công và đẩy nhanh sản lượng.

Đồng thời, ông Hòa mong muốn kỹ sư, công nhân nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, chắt chiu từng ngày, từng giờ, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành thông tuyến kỹ thuật giai đoạn 1 theo kế hoạch đề ra.

Một trong những dự án thách thức nhất hiện nay

Tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) được phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đây là tuyến cao tốc có chiều dài 121km, tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng, được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Cao Bằng về Thủ đô Hà Nội, từ 6-7 giờ xuống còn khoảng 3,5 giờ.

Với cấu tạo địa chất karst cùng địa hình hiểm trở, đây là một trong những dự án thách thức bậc nhất hiện nay trên cả nước (Ảnh: Đèo Cả)

Giai đoạn 1 của dự án được khởi công vào ngày 1/1/2024, có chiều dài 93,35km, gồm 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu bắc qua sông Kỳ Cùng, Bằng Giang cùng nhiều khe suối và tỉnh lộ. Liên danh Tập đoàn Đèo Cả là nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án.

Giai đoạn 2 được khởi công vào ngày 19/8, trong khuôn khổ chương trình khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Giai đoạn này mở rộng toàn bộ 93,35km của giai đoạn 1 lên quy mô 4 làn xe, đồng thời đầu tư tiếp 26,47km kết nối tới cửa khẩu Trà Lĩnh, tổng mức đầu tư là 12.072 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ông Đỗ Trọng Khánh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng cho biết, với cấu tạo địa chất karst cùng địa hình hiểm trở, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trong chuyến kiểm tra ngày 30/6 đã nhận định, đây là một trong những dự án thách thức bậc nhất hiện nay trên cả nước.