Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư 2 siêu dự án có vốn đầu tư hơn 1,77 triệu tỷ đồng

Sáng 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị chuyên đề cho ý kiến về chủ trương đầu tư hai dự án chiến lược quan trọng của Thành phố: Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam thành phố Hà Nội và Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Mô hình siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, hai dự án được xem xét cho ý kiến về chủ trương đầu tư tại Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên “Kỳ tích sông Hồng”; phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2030; tạo nên diện mạo mới của Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo” vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu.

Ông Ngọc cho biết, nếu được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố thông qua, sẽ khởi công hai dự án vào ngày 19/12/2025 và đặt mục tiêu khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (ngày 3/2/2030)”, ông Nguyễn Duy Ngọc nêu.

Theo định hướng, Khu đô thị thể thao Olympic sẽ được xây dựng thành một quần thể đô thị – thể thao hiện đại, đồng bộ, đủ điều kiện để Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic. Dự án đồng thời góp phần khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo không gian kiến trúc – cảnh quan hiện đại cho khu vực phía Nam thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành.

Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn 11 xã thuộc khu vực phía Nam Hà Nội, với tổng diện tích khoảng 9.171 ha, được chia thành 4 phân khu chức năng chính (A, B, C, D). Trong đó, các phân khu được định hướng phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao và sân vận động đạt chuẩn quốc tế, hình thành trung tâm thể thao – dịch vụ quy mô lớn của Thủ đô.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 925.651 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Tiến độ đặt ra là hoàn thành Khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý II/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2035.

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong những dự án có quy mô lớn, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng và cảnh quan của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trục dọc sông Hồng, đồng thời hình thành không gian đô thị – cảnh quan hiện đại, bền vững dọc hai bên bờ sông, góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm và tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới cho Thủ đô. Dự án được kỳ vọng tạo nên "Kỳ tích sông Hồng", thúc đẩy mạnh mẽ phát triển đô thị, dịch vụ và hạ tầng vùng ven sông.

Theo đề xuất, dự án có quy mô khoảng 11.000 ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 19 xã, phường của Hà Nội. Các hạng mục chính gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km, hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí quy mô khoảng 3.300 ha và khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha. Dự án được tổ chức thành nhiều dự án thành phần tại tả ngạn, hữu ngạn sông Hồng, tuyến metro ngầm và khu đô thị tái định cư. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Sau khi xem xét, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nghị quyết hội nghị, tán thành chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam thành phố Hà Nội và Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, chúng ta đang chứng kiến những bước chuyển mình rất mạnh của thành phố. Sau hội nghị rút kinh nghiệm từ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1, một số bí thư đảng ủy xã, phường, người đứng đầu ngành đã triển khai rất mạnh mẽ triển khai nhiệm vụ về công tác GPMB các dự án đường vành đai 2.5, Vành đai 3, Vành đai 3.5, Vành đai 4, 7 dự án cầu vượt sông, các tuyến xuyên tâm như cải tạo nâng cấp đường Quốc lộ 6, Quốc lộ 21 nối với Hòa Bình...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu trước mắt, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt công tác phục vụ tổ chức cho nhân dân đón Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; trọng tâm là rà soát tất cả các công việc, nhất là những địa điểm tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết đem lại bầu không khí phấn khởi cho người dân...