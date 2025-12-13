Đề xuất hộ kinh doanh phải kê khai mọi tài khoản phục vụ sản xuất, kinh doanh

Một trong những điểm mới đáng chú ý là yêu cầu hộ kinh doanh kê khai tất cả các số tài khoản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo quy định hiện hành tại Luật Quản lý thuế 2019, hộ kinh doanh chỉ cần thông báo tài khoản ngân hàng được sử dụng để nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, dự thảo mới quy định tại Điều 9 yêu cầu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế toàn bộ các tài khoản dùng cho hoạt động kinh doanh, không chỉ tài khoản nộp thuế.

Bộ Tài chính cho rằng quy định này nhằm tăng cường kiểm soát dòng tiền và doanh thu của hộ kinh doanh, góp phần hạn chế thất thu thuế. Ngoài quy định về kê khai tài khoản, Điều 9 dự thảo Nghị định cũng nêu rõ các quyền và trách nhiệm khác của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cụ thể, người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan thuế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc liên quan đến việc khai, tính và nộp thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải tự kê khai đầy đủ, chính xác doanh thu phát sinh để xác định nghĩa vụ thuế theo quy định. Đồng thời, có trách nhiệm sử dụng sổ kế toán và hóa đơn đúng quy định, cũng như cung cấp sổ sách, hóa đơn, phần mềm quản lý bán hàng và các tài liệu liên quan khi cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra.

Đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, hộ và cá nhân cư trú phải kê khai, nộp các loại thuế như: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và các khoản thu khác thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế.

Ngoài ra, các chủ thể kinh doanh trên nền tảng số phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin định danh gồm mã số thuế hoặc số định danh cá nhân đối với công dân Việt Nam; số hộ chiếu hoặc thông tin định danh do nước ngoài cấp đối với cá nhân là người nước ngoài. Đồng thời, phải cung cấp tài liệu phục vụ xác định nghĩa vụ thuế và các thông tin bắt buộc khác cho tổ chức vận hành nền tảng thương mại điện tử theo quy định của pháp luật.