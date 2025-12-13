Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

UBND tỉnh Quảng Trị vừa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đánh dấu bước tiến quan trọng trong mục tiêu xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng mới của miền Trung.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III có quy mô khoảng 74 ha, tổng mức đầu tư hơn 41.800 tỉ đồng, sử dụng vốn của EVN và vốn vay thương mại trong nước.

Quảng Trị sắp có nhà máy điện khí gần 2 tỉ USD- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao chấp thuận chủ trương đầu tư cho tập đoàn EVN.

Dự án được triển khai tại xã Phú Trạch, nằm trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. UBND tỉnh Quảng Trị đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt EVN là nhà đầu tư.

Theo EVN, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch gồm ba nhà máy: Quảng Trạch I, LNG Quảng Trạch II và LNG Quảng Trạch III , với tổng công suất khoảng 4.500 MW.

Khi vận hành, mỗi nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,1 tỉ kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và tăng tính ổn định của lưới điện.

Việc được chấp thuận chủ trương đầu tư giúp dự án LNG Quảng Trạch III trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng của tỉnh. Dự án được kỳ vọng đóng góp khoảng 1.200 tỉ đồng/năm vào ngân sách, tạo thêm việc làm ổn định cho lao động địa phương, thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ và thu hút thêm những nhà đầu tư lớn đến với Quảng Trị.

Quảng Trị sắp có nhà máy điện khí gần 2 tỉ USD- Ảnh 2.

Một góc Trung tâm điện lực Quảng Trạch.

Chủ đầu tư cam kết áp dụng đồng bộ công nghệ xử lý môi trường hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, bảo đảm yếu tố phát triển bền vững và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.

Theo Hoàng Nam

Báo Tiền Phong

