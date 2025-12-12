Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp ông Mark Tucker, Chủ tịch Tập đoàn AIA - Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bày tỏ vui mừng được tiếp ông Mark Tucker, Chủ tịch AIA - một tập đoàn bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thế giới; hoạt động tại Việt Nam với mức tăng trưởng rất cao; đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho biết, hiện Việt Nam đang tập trung triển khai các giải pháp đột phá để phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đến 2045 trở thành quốc gia phát triển. Thu nhập bình quân của người dân ngày càng tăng, nhu cầu bảo hiểm trong các khu vực cũng như của các hộ gia đình, dân cư ngày càng cao.

Việt Nam đang quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ đi đôi với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả. Để triển khai mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng), đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội dựa trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo…

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Việt Nam đã xây dựng một loạt công trình mang tính đột phá của thế kỷ, như sân bay Long Thành, một sân bay hiện đại có công suất đứng thứ 6 thế giới. Việt Nam cũng đặt mục tiêu hoàn thành 3.000 km cao tốc trong năm 2025… Bên cạnh đó, Việt Nam cũng xây dựng những cảng biển lớn mang tầm thế giới như: Cảng Cái Mép-Thị Vải; cảng Đình Vũ…

Hiện Việt Nam đang xây dựng sân bay Gia Bình, một trong 10 sân bay lớn nhất thế giới; đang triển khai khởi công dự án đường sắt tốc độ cao (Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, khoảng 8 tỷ USD); xúc tiến đầu tư đường sắt cao tốc Bắc-Nam khoảng 67 tỷ USD…

Trong lĩnh vực tài chính, Việt Nam đã ban hành khung pháp lý đối với tài sản ảo; tiến hành thành lập trung tâm tài chính quốc tế ở Đà Nẵng và TPHCM; thị trường chứng khoán Việt Nam cũng phát triển rất mạnh mẽ; thời gian tới, Việt Nam sẽ tập trung phát triển tài chính xanh, thị trường tài sản mã hóa, cũng như thúc đẩy ngành bảo hiểm và nâng cao hệ thống an sinh xã hội.

Đánh giá cao hoạt động của AIA tại Việt Nam, Phó Thủ tướng mong muốn tập đoàn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam với các hình thức gián tiếp hoặc trực tiếp (chẳng hạn như đầu tư vào trái phiếu, đổi mới sáng tạo…) với hình thức đầu tư bền vững vừa phát triển doanh nghiệp, vừa đáp ứng thanh toán cho người tham gia bảo hiểm.

Ngài Chủ tịch AIA đánh giá rất cao sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong phát triển lĩnh vực bảo hiểm, nâng cao niềm tin của khách hàng đối với thị trường bảo hiểm, nhất là vừa qua, Quốc hội đã thông qua đạo luật mới, trong đó đã đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Bày tỏ quan tâm tới việc phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, ông Mark Tucker cho biết, với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trên thị trường quốc tế, Tập đoàn AIA có thể tư vấn các mô hình tối ưu trong lĩnh vực xây dựng vận hành trung tâm tài chính quốc tế, cũng như tư vấn về lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm.

Ông Mark Tucker, Chủ tịch Tập đoàn AIA khẳng định AIA mong muốn tiếp tục đầu tư, hợp tác dài hạn vào thị trường Việt Nam, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Trao đổi về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, Việt Nam đã tham khảo kinh nghiệm tốt nhất, tinh hoa nhất, qua đó lựa chọn những mô hình phù hợp để áp dụng. Hiện Việt Nam đang xây dựng các nghị định quy định về các hoạt động trong trung tâm tài chính. Những cơ chế trong trung tâm là đặc thù, vượt trội (thuế, hải quan, phí, thuê đất, cơ chế tài chính thanh toán, quản lý ngoại hối), mở rộng so với các chính sách khác.

"Chúng tôi hy vọng Trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo ra đột phá, tiên phong trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, thông qua đó sẽ tiếp thu được nhiều nguồn vốn, cũng như công nghệ cao và nguồn nhân lực chất lượng", nhấn mạnh điều này, Phó Thủ tướng bày tỏ hoan nghênh sự quan tâm và mong muốn Chủ tịch Tập đoàn AIA sẽ đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng trao đổi với Chủ tịch Tập đoàn AIA về tiềm năng hợp tác giữa AIA với các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam (cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân) cũng như các cơ quan nhà nước (thuế, hải quan, kho bạc…) trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số,… trên tinh thần cả hai cùng có lợi, cả hai cùng thắng. Phó Thủ tướng chúc Tập đoàn AIA ngày một thành công và tỏa sáng hơn nữa.