Tuyến cao tốc thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồi núi được địa phương đồng thuận cao

Tại cuộc họp, đại diện Liên danh Nhà đầu tư Indel Corp - Trung Nam Group đã báo cáo đề xuất phương án đầu tư xây dựng Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết. Định hướng thiết kế kiến trúc và phương án tuyến cao tốc theo mô hình cao tốc xanh - thông minh - thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồi núi.

Với sự quyết tâm nỗ lực, năng lực hiện có, liên danh nhà đầu tư cam kết bố trí đầy đủ nhân lực, nguồn lực, lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm về thiết kế, lập hồ sơ đề xuất dự án trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

TS. Trần Văn Thế - đại diện Liên danh Nhà đầu tư báo cáo đề xuất phương án đầu tư xây dựng Dự án

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cho biết, khi hình thành tỉnh Lâm Đồng mới trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, việc phát triển tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết nối liền 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh là rất quan trọng, giúp tăng cường kết nối, thúc đẩy giao thương và phát triển bền vững theo như Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Lâm Đồng rất ủng hộ các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đến tìm hiểu và định hướng đầu tư trên địa bàn tỉnh; với tinh thần người thật, làm thật, làm có hiệu quả và phải có sản phẩm thật.

Tuy nhiên, tuyến đường có địa hình phức tạp, muốn triển khai phải thực hiện chặt chẽ khâu quy hoạch có liên quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các đề xuất của liên danh nhà đầu tư và sẽ báo cáo cấp thẩm quyền trong quá trình triển khai dự án; đồng thời, đề nghị liên danh nhà đầu tư phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về địa hình, các quy hoạch có liên quan và tính khả thi khi đề xuất đầu tư dự án.

Dự án đường bộ cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết, được liên danh Trung Nam Group - Indel Corp - Trung Nam E&C đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), với tổng mức đầu tư khoảng 36.340 tỷ đồng, chiều dài hơn 140 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 - 120 km/h, kết nối các trung tâm du lịch và kinh tế trọng điểm của Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Dự án có điểm đầu kết nối cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (có nhánh vào trung tâm TP. Phan Thiết), điểm cuối giao với cao tốc Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa (theo quy hoạch), kết nối trung tâm Gia Nghĩa qua quốc lộ 14. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa khu vực duyên hải và cao nguyên, giảm tải áp lực giao thông cho Quốc lộ 20 và Quốc lộ 28, đồng thời tăng cường năng lực kết nối với các tuyến cao tốc lớn hiện hữu như Dầu Giây - Liên Khương và Vĩnh Hảo - Phan Thiết.



