TP.HCM đề xuất dừng hỗ trợ BHYT với 4 nhóm đối tượng: Người thất nghiệp và người cao tuổi cần lưu ý ngay

UBND TP.HCM vừa chính thức trình Hội đồng nhân dân Thành phố dự thảo nghị quyết mới liên quan đến mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế (BHYT). Đáng chú ý, trong lần điều chỉnh này, Thành phố đề xuất sẽ ngừng hỗ trợ thẻ BHYT đối với một số nhóm đối tượng từng được thụ hưởng trước đây. Động thái này được đưa ra sau quá trình rà soát thực tế sau sáp nhập, nhằm đảm bảo các chính sách an sinh xã hội đi vào thực chất và tránh trùng lặp.

Theo tờ trình, nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng đầu tiên là người lao động thất nghiệp quá 3 tháng. Cơ quan chức năng giải thích rằng chính sách hỗ trợ trước đây được xây dựng trong bối cảnh thị trường lao động bị "đóng băng" và chịu tổn thương nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất kinh doanh đã ổn định trở lại, cơ hội việc làm rộng mở hơn. Việc thất nghiệp hiện nay phần lớn mang tính chủ động khi người lao động tìm kiếm cơ hội mới, do đó ngân sách sẽ dừng khoản hỗ trợ mang tính chất "cứu trợ khẩn cấp" này.

Bên cạnh đó, nhóm bà mẹ đơn thân đang trong thời gian chờ sinh hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập cũng nằm trong diện đề xuất dừng hỗ trợ. Lý do được đưa ra là qua rà soát thực tế, số lượng đối tượng này phát sinh không còn nhiều. Hơn nữa, đây được xác định là nhóm cần các gói hỗ trợ khẩn cấp ngắn hạn hơn là chính sách bao phủ BHYT dài hạn cho đối tượng khó khăn kéo dài.

Một thay đổi quan trọng khác liên quan đến nhóm người cao tuổi từ 70 đến 79 tuổi. TP.HCM dự kiến sẽ không tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ riêng lẻ cho nhóm này vì hiện nay mạng lưới an sinh đã có sự bao phủ rộng hơn. Cụ thể, các chính sách từ cả cấp Trung ương và địa phương đã có sự lồng ghép, trong đó người từ 75 tuổi trở lên đã có chế độ hỗ trợ BHYT riêng biệt, đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe không bị gián đoạn.

Cuối cùng, đối với nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, việc dừng hỗ trợ xuất phát từ những thay đổi về địa giới hành chính. Sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, các tiêu chí phân loại vùng đặc thù trước đây không còn phù hợp để áp dụng, dẫn đến việc điều chỉnh lại danh sách thụ hưởng là bước đi cần thiết để đảm bảo tính công bằng và đúng quy định pháp luật.