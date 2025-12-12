Đề xuất xây hai cầu bộ hành mới trên đường Tôn Đức Thắng, TPHCM

Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo UBND TP về đề xuất triển khai dự án xây dựng hai cầu bộ hành vượt đường Tôn Đức Thắng và cải tạo, chỉnh trang cầu bến B và cầu bến C – Ba Son (phường Sài Gòn).

Đây là bước tiếp theo sau các chỉ đạo liên quan đến chỉnh trang Công viên Bến Bạch Đằng và khai thác hệ thống cầu bến ven sông.

Sở Xây dựng đề xuất triển khai dự án xây dựng hai cầu bộ hành vượt đường Tôn Đức Thắng

Theo Sở Xây dựng, mục tiêu chính của dự án là xây dựng hai cầu bộ hành nhằm tăng an toàn cho người đi bộ khi qua đường Tôn Đức Thắng, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực lõi trung tâm. Song song đó, cầu bến B và cầu bến C – Ba Son sẽ được cải tạo thành không gian công cộng xanh – sạch – đẹp phục vụ người dân, du khách và kết nối vận tải hành khách đường thủy.

Hiện trạng cho thấy đường Tôn Đức Thắng dài trên 1 km, rộng 14 – 24 m, là một trong các trục ven sông quan trọng. Trong khi đó, cầu bến B (kết cấu bê-tông cốt thép, dài 172 m, rộng 18 m) và cầu bến C (kết cấu chữ T, dài 19 m) hiện đang để trống, chưa khai thác sử dụng.

Theo Quy hoạch 1/500 Công viên Bến Bạch Đằng được duyệt, khu vực này chia làm hai giai đoạn phát triển. Giai đoạn 1 giữ nguyên tổ chức giao thông hiện hữu, bổ sung 2 cầu đi bộ kết nối công viên và phía Tây đường Tôn Đức Thắng, đồng thời tận dụng các cầu bến hiện hữu để phát triển vận tải thủy. Giai đoạn 2 sẽ ngầm hóa một phần trục Tôn Đức Thắng, bổ sung đường dạo ven sông, tuyến monorail và xây dựng thêm 3 bến tàu loại II.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng nhận định việc đầu tư hai cầu bộ hành và cải tạo cầu bến B, C phù hợp định hướng quy hoạch. Nhà đầu tư đề xuất xây dựng 2 cầu bộ hành bằng kết cấu thép, rộng 6 m, bố trí thang máy, chiếu sáng mỹ thuật. Vị trí dự kiến đặt tại giao lộ Thái Văn Lung – Tôn Đức Thắng (trước tòa nhà The Landmark) và khu vực gần Nguyễn Huệ – Tôn Đức Thắng (trước khách sạn Majestic). Đây là các vị trí được đánh giá thuận lợi cho người đi bộ tiếp cận khu vực bờ sông và cầu đi bộ Thủ Thiêm.

Phần cải tạo cầu bến B bao gồm lắp đặt lan can, chiếu sáng, hệ thống điện – nước, sửa chữa bờ kè, vệ sinh bờ sông, bố trí tiểu cảnh, cây xanh, ghế nghỉ, nhà vệ sinh, quầy giải khát và lắp pông-tông phục vụ tàu chở khách cập bến. Cầu bến C được định hướng trở thành đảo hoa, điểm check-in cho người dân và du khách.

Khu vực Bến Bạch Đằng đã được chỉnh trang đoạn từ Cột cờ Thủ Ngữ đến cầu tàu số 1 nhưng phần cầu bến B và C vẫn còn bỏ trống, trong khi nhu cầu không gian công cộng và vận tải thủy ở trung tâm TP rất lớn. Việc sửa chữa, nâng cấp hai cầu bến này được Sở đánh giá là cần thiết.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 80 tỉ đồng, trong đó hai cầu bộ hành chiếm 50 tỉ và phần cải tạo hai cầu bến khoảng 30 tỉ đồng. Nhà đầu tư tài trợ toàn bộ theo hình thức PPP – hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán ngân sách.

Đổi lại, nhà đầu tư được phép lắp màn hình LED phục vụ tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại tại các vị trí phù hợp trên hai cầu bộ hành và khu vực cầu bến B, C; đồng thời được khai thác quầy giải khát trong công viên cầu bến B theo quy định pháp luật.

Các hạng mục sẽ được duy trì khai thác đến khi TP triển khai các dự án mới phù hợp quy hoạch 1/500 công viên Bến Bạch Đằng.