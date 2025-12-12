Siêu dự án 400.000 tỷ đồng cân nhắc điểm mấu chốt: "Kỳ tích sông Hồng" của châu Á đang ở gần

Hà Nội cân nhắc phương án tối ưu cho trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội vừa có báo cáo gửi UBND thành phố về phương án, vị trí và hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo đó, phương án 1 bố trí tuyến đường bộ chủ yếu ngoài bãi sông, bám sát mép nước, với tổng chiều dài 87,17km, gồm 44,5km bờ Hữu Hồng và 42,67km bờ Tả Hồng.

Tuyến đường được thiết kế quy mô 6 làn xe, kết hợp cầu, hầm và đắp nền nhằm hạn chế tác động đến địa hình. Đi kèm là tuyến monorail dài khoảng 85km, tốc độ thiết kế 80km/h, gồm 8 toa với sức chứa khoảng 1.200 hành khách, bố trí trên dải phân cách giữa các tuyến đường hiện hữu hoặc đường đã quy hoạch để giảm giải phóng mặt bằng và tăng khả năng tiếp cận khu dân cư ven sông.

Tuy nhiên, phương án 1 được nhận định còn tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến thủy lực và an toàn lũ. Việc tuyến đường đi sâu vào không gian bãi sông có nguy cơ làm mực nước sông Hồng tăng khoảng 14cm, làm thay đổi vận tốc dòng chảy từ 0,2–0,4m/s trên toàn tuyến. Bên cạnh đó, kết cấu cầu cạn chiếm tỷ lệ lớn có thể chia cắt không gian cảnh quan ven sông, che khuất tầm nhìn và ảnh hưởng đến môi trường sống khu vực.

Với phương án 2, hướng tuyến chủ yếu đi song song và bám sát tuyến đê hiện hữu, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, với tổng chiều dài 80,5km (44,8km bờ Hữu Hồng và 35,7km bờ Tả Hồng). Tuyến đường quy mô 6 làn xe, mặt cắt ngang từ 54–80m, trong đó tỷ lệ đi bằng chiếm ưu thế lớn, chỉ một số đoạn qua khu vực phức tạp mới phải bố trí hầm. Cao độ tuyến được lựa chọn bám theo mặt bằng tự nhiên, các đoạn qua bãi sông được nâng khoảng 0,5m so với cao độ bãi, trung bình đạt 11,5–12m.

Hình ảnh mô phỏng Dự án Đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng trong tương lai do AI ChatGPT sáng tạo (video chỉ mang tính chất giả định).

Khác với phương án 1, monorail chưa được triển khai trong phương án 2. Thay vào đó, mạng lưới đường sắt đô thị sẽ tiếp tục được nghiên cứu theo hướng đi ngầm, bảo đảm kết nối vùng với các địa phương lân cận như Hưng Yên và Phú Thọ. Cách tiếp cận này được đánh giá là hợp lý hơn, vừa tránh tác động đến hành lang thoát lũ, vừa phù hợp với định hướng phát triển giao thông đô thị đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Đánh giá tổng hợp cho thấy, phương án 2 đáp ứng tốt các yêu cầu về an toàn đê điều, không gian thoát lũ. Về giao thông, tuyến đi sát đê giúp tăng khả năng kết nối với khu dân cư ven sông, cải thiện tính liên thông giữa các trục dọc – ngang và giảm tải cho hệ thống đường hiện hữu.

Về cảnh quan, việc đi theo địa hình tự nhiên tạo điều kiện hình thành không gian đô thị ven sông đồng bộ, hài hòa với các công viên, trục cây xanh và tổ hợp công trình cao tầng theo định hướng phát triển đô thị dọc sông Hồng.

Từ các phân tích nêu trên, Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét lựa chọn phương án 2 làm cơ sở triển khai các bước nghiên cứu tiếp theo.

Thường trực Chính phủ đánh giá cao Dự án trục cảnh quan sông Hồng

Theo kết luận của Thường trực Chính phủ, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên “Kỳ tích sông Hồng”, vì mục tiêu tăng trưởng 11% giai đoạn 2026 - 2030.

Do đó, Thường trực Chính phủ đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo đề xuất của TP. Hà Nội.

Thường trực Chính phủ nhấn mạnh việc triển khai Đại lộ sông Hồng phải đạt được mục tiêu văn hiến – văn minh – xanh – sạch – đẹp – an toàn – hiện đại – hiệu quả và mang tầm vóc quốc tế. Không gian dự án phải được thiết kế đồng bộ, khai thác hài hòa mặt đất, mặt nước, không gian ngầm và không gian trên cao, qua đó làm cho dòng sông Hồng trở nên hiền hòa, đẹp hơn và trở thành trục động lực phát triển kinh tế – xã hội.

Chính phủ yêu cầu Hà Nội phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12/2025 và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (3/2/2030) – một cột mốc mang nhiều ý nghĩa biểu tượng cho sự phát triển của Thủ đô.

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng Hà Nội, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được thể hiện cụ thể trong Quy hoạch chung Thủ đô. Siêu dự án này có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha, trải dài trên 40km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong Vành đai 4, tác động tới 40.000 người dân, sơ bộ tính toán cần khoảng hơn 400.000 tỷ đồng vốn đầu tư.