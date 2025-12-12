Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam sẽ có sân bay quốc tế 5 sao, hướng đến top 10 thế giới

12-12-2025 - 16:15 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sân bay mới được đặt nhiều kỳ vọng.

Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua nhấn mạnh đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Dự án cũng nhằm phục vụ khai thác lưỡng dụng, đảm bảo hoạt động an ninh - quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.

Dự án này cũng hướng tới đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo đánh giá của Hội đồng Cảng hàng không Quốc tế.

Sân bay Gia Bình cũng hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Địa điểm xây dựng dự án tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh.

Cũng theo nghị quyết, sân bay Gia Bình sẽ đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn đến năm 2030 khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; giai đoạn đến năm 2050 khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 1.884,93 ha, trong đó khoảng 922,25 ha là đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên; thực hiện thu hồi đất một lần theo quy mô quy hoạch và được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Quốc hội thống nhất tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 196.378 tỷ đồng. Trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải đảm bảo không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư của dự án.

Về dự kiến tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn 1 từ 2025 – 2030. Trong đó, giai đoạn 1.1 (từ 2025 - 2027) sẽ hoàn thành xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027. Giai đoạn 1.2 (từ 2026 - 2030) sẽ hoàn thành xây dựng các công trình còn lại của giai đoạn 1 bảo đảm đồng bộ vận hành, khai thác đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 2 (từ 2031 - 2050): Hoàn thành xây dựng các công trình đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Hồi tháng 4, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó Nội Bài sẽ có công suất thiết kế dự kiến khoảng 55 triệu hành khách mỗi năm thời kỳ 2021-2030 với chi phí đầu tư khoảng 93.500 tỷ đồng.

