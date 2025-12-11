Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sân bay nổi tiếng Việt Nam rót 5.000 tỷ đồng xây nhà ga 5 sao, có cả 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới

11-12-2025 - 11:40 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đếm ngược 8 ngày trước khi nhà ga "xịn xò" này đi vào hoạt động.

Sân bay nổi tiếng Việt Nam rót 5.000 tỷ đồng xây nhà ga 5 sao, có cả 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới - Ảnh 1.

Chỉ còn ít ngày trước thời điểm vận hành chính thức, dự án mở rộng Nhà ga T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Các hạng mục quan trọng như an ninh, an toàn, PCCC, công nghệ thông tin và thiết bị hàng không đang được rà soát lần cuối để sẵn sàng đưa vào sử dụng từ ngày 19/12/2025.

Sân bay nổi tiếng Việt Nam rót 5.000 tỷ đồng xây nhà ga 5 sao, có cả 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới - Ảnh 2.

Việc nâng cấp hoàn thành đúng tiến độ giúp Việt Nam chuẩn bị vận hành nhà ga hành khách gần 5.000 tỷ đồng, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành nhà ga 5 sao thứ hai của cả nước theo tiêu chuẩn Skytrax.

Sân bay nổi tiếng Việt Nam rót 5.000 tỷ đồng xây nhà ga 5 sao, có cả 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới - Ảnh 3.

Dự án mở rộng Nhà ga T2 được triển khai trên diện tích hơn 412.000 m², bao gồm khu vực nhà ga hiện hữu và phần mở rộng, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Công trình khởi công tháng 5/2024, do liên danh nhà thầu Việt Bắc thực hiện, trong đó VINACONEX đóng vai trò đứng đầu.

Sân bay nổi tiếng Việt Nam rót 5.000 tỷ đồng xây nhà ga 5 sao, có cả 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới - Ảnh 4.

Điểm đặc biệt của dự án là thi công trong khi nhà ga cũ vẫn vận hành liên tục 24/7. Điều này đòi hỏi các nhà thầu phải tính toán tỉ mỉ từng hạng mục, bố trí ca kíp thi công hợp lý để không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.

Sân bay nổi tiếng Việt Nam rót 5.000 tỷ đồng xây nhà ga 5 sao, có cả 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới - Ảnh 5.

Tại khu vực sảnh đi, hệ thống 24 kiosk check-in và 24 quầy tự gửi hành lý (self-bag drop) đã được lắp đặt và vận hành thử nghiệm. Toàn bộ quá trình chọn chỗ, in thẻ lên máy bay và ký gửi hành lý được hành khách thực hiện chỉ trong vài phút mà không cần xếp hàng tại quầy truyền thống.

Sân bay nổi tiếng Việt Nam rót 5.000 tỷ đồng xây nhà ga 5 sao, có cả 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới - Ảnh 6.

Các hệ thống cơ điện, băng chuyền hành lý, kết cấu thép, cầu ống lồng… đều được lắp đặt theo chuẩn an toàn tuyệt đối và kết nối đồng bộ với hệ thống hiện hữu.

Sân bay nổi tiếng Việt Nam rót 5.000 tỷ đồng xây nhà ga 5 sao, có cả 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới - Ảnh 7.

Nhờ tổ chức thi công khoa học, dự án vượt tiến độ ba tháng, trở thành một trong những công trình hiếm hoi của ngành hàng không đạt mức tăng tốc thi công ấn tượng như vậy.

Sân bay nổi tiếng Việt Nam rót 5.000 tỷ đồng xây nhà ga 5 sao, có cả 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới - Ảnh 8.

Tại khu Công an cửa khẩu, hệ thống cổng kiểm soát tự động Autogate đã được lắp đặt đồng bộ, ứng dụng công nghệ nhận diện sinh trắc học. Nhờ đó, thời gian làm thủ tục của mỗi hành khách giảm xuống chỉ còn vài chục giây, hạn chế tối đa ùn ứ.

Sân bay nổi tiếng Việt Nam rót 5.000 tỷ đồng xây nhà ga 5 sao, có cả 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới - Ảnh 9.

Mở rộng từ 2 lên 3 khu vực soi chiếu an ninh, tăng tốc độ xử lý tại giờ cao điểm.

Sân bay nổi tiếng Việt Nam rót 5.000 tỷ đồng xây nhà ga 5 sao, có cả 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới - Ảnh 10.

Sân bay nổi tiếng Việt Nam rót 5.000 tỷ đồng xây nhà ga 5 sao, có cả 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới - Ảnh 11.

Bên trong khu soi chiếu, nhà ga T2 được trang bị loạt thiết bị tối tân nhất thế giới hiện nay, nổi bật gồm: Máy soi chiếu CT 3D tạo ảnh đa chiều, phân tích vật thể chính xác, không cần tháo laptop hay chất lỏng.Máy quét cơ thể tốc độ cao, phát hiện cả kim loại và phi kim loại nhưng vẫn đảm bảo quyền riêng tư nhờ hiển thị dưới dạng avatar trung tính.

Sân bay nổi tiếng Việt Nam rót 5.000 tỷ đồng xây nhà ga 5 sao, có cả 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới - Ảnh 12.

Các thiết bị an ninh – công nghệ thông tin đều được nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu, với sự tham gia hiệu chỉnh và đào tạo trực tiếp của chuyên gia quốc tế cho đội ngũ vận hành nhà ga.

Sân bay nổi tiếng Việt Nam rót 5.000 tỷ đồng xây nhà ga 5 sao, có cả 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới - Ảnh 13.

Sự kết hợp giữa kiosk check-in – self-bag drop – Autogate – máy soi chiếu 3D tạo nên chuỗi quy trình tự động hóa gần như hoàn chỉnh, đưa hiệu suất vận hành của Nhà ga T2 lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Sân bay nổi tiếng Việt Nam rót 5.000 tỷ đồng xây nhà ga 5 sao, có cả 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới - Ảnh 14.

Sau khi hoàn thiện, diện tích sàn Nhà ga T2 sẽ tăng lên hơn 200.000 m², với: 6 đảo check-in; 120 quầy thủ tục; 34 kiosk check-in tự động; 29 cầu ống lồng; 8 băng chuyền hành lý. Công suất khai thác tăng từ 10 lên 15 triệu hành khách/năm, đưa tổng công suất toàn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lên 30 triệu khách/năm.

Cận cảnh nhà thầu test thử máy soi chiếu an ninh hiện đại nhất Việt Nam tại nhà ga T2 Nội Bài. CLIP: NIA

Ảnh: NIA, Vinaconex

Theo Thái Hà

Đời sống & pháp luật

