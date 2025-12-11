Sân bay nổi tiếng Việt Nam rót 5.000 tỷ đồng xây nhà ga 5 sao, có cả 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới

Chỉ còn ít ngày trước thời điểm vận hành chính thức, dự án mở rộng Nhà ga T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Các hạng mục quan trọng như an ninh, an toàn, PCCC, công nghệ thông tin và thiết bị hàng không đang được rà soát lần cuối để sẵn sàng đưa vào sử dụng từ ngày 19/12/2025.