Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 11 tháng tăng 9%

Ngày 9/12, Cục Hải quan cho biết, 11 tháng của năm 2025 thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 420.634 tỷ đồng, bằng 102,3% dự toán được giao, bằng 89,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9% (tương ứng tăng 34.607 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 11/2025 lại chỉ đạt 39.118 tỷ đồng, giảm 9,6% so với tháng trước (tương ứng giảm 4.146 tỷ đồng). Cục Hải quan cho biết, nguyên nhân là do trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 11/2025 đạt 77,09 tỷ USD, giảm 5,4% (tương ứng giảm 4,4 tỷ USD) so với tháng trước.

Thống kê cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong 11 tháng/2025 đạt 839,78 tỷ USD (tăng 17,2%, tương ứng tăng 123,41 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước). Bên cạnh đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 607,7 tỷ USD, tăng 25,5% (tương ứng tăng tới 123,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Cục Hải quan cũng cho biết, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Nổi lên hiện tượng vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ, điện thoại di động các nhãn hiệu qua biên giới và việc vận chuyển quá cảnh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu từ Trung Quốc qua Việt Nam sang Lào, Campuchia.

Theo đó, tập trung tại các tuyến đường bộ các tỉnh biên giới phía Bắc (chủ yếu ở cửa khẩu Hữu Nghị), phía Nam giáp Campuchia và tuyến đường hàng không qua cửa khẩu cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Hoạt động lợi dụng loại hình trung chuyển, chuyển khẩu, quá cảnh để vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiếp diễn, tập trung tại các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Cục Hải quan cho biết, thủ đoạn phổ biến là khai sai, không khai báo nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ, trà trộn hàng vi phạm với hàng hợp pháp hoặc lợi dụng khai báo hải quan theo thủ tục đơn giản hàng quá cảnh để không khai nhãn hiệu hàng hóa…

Từ ngày 15/10 - 14/11/2025, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 2.176 vụ (tăng 510 vụ, tương đương 30,6% so với cùng kỳ năm trước); trị giá hàng hoá vi phạm ước tính 2.199 tỷ đồng; số thu ngân sách nhà nước là 238,4 tỷ đồng.