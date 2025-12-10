Chưa đầy 10 ngày nữa, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên

Theo thông tin từ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tại sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai), công tác vệ sinh đường cất hạ cánh và đường lăn đang được thực hiện gấp rút chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12.

Theo ACV, đường cất hạ cánh thứ nhất, đường lăn đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt trang thiết bị, đã tiến hành bay hiệu chuẩn đủ điều kiện để khai thác.

Theo tiến độ, dự án sân bay Long Thành phải cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để khánh thành, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án, để phục vụ thi công 12 gói thầu, các nhà thầu đang huy động gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân lao động và hơn 3.000 thiết bị thi công, tổ chức hàng trăm mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19/12. Với quyết tâm cao của các nhà thầu, các gói thầu chính của Dự án Thành phần 3, Dự án sân bay Long Thành đều đang bám sát tiến độ đề ra.

Cũng mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, khẩn trương rà soát các công việc, bảo đảm khai thác chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình, tổ chức khai thác thử để bảo đảm khai thác thương mại vào đầu năm 2026.

Về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành dịp 19/12, cần rà soát, đăng ký bổ sung các công trình, dự án bảo đảm các thủ tục, điều kiện khánh thành, khởi công; chuẩn bị chương trình.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành là một trong những dự án quan trọng cấp quốc gia của ngành giao thông vận tải. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được quy hoạch đạt cấp 4F (cấp cao nhất của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO); là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực, với quy mô, công suất sau khi được hoàn thành toàn bộ 3 giai đoạn là 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Trước mắt, giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách với công suất 25 triệu hành khách/năm, nhà ga hàng hóa 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ.