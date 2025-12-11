Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chính thức chốt xây dựng cây cầu gần 11.500 tỷ đồng, dài 8,9 km nối TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai

11-12-2025 - 10:36 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư với số tiền gần 11.500 tỷ đồng.

Ngày 10/12, tại Kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2025), HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo hình thức đối tác công tư.

Theo đó, dự án tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng, theo hình thức PPP, hợp đồng BT, thanh toán bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công.

Dự án thuộc nhóm A, công trình cầu đường cấp đặc biệt, có tổng chiều dài khoảng 9,8km, trong đó, cầu Đồng Nai 2 dài khoảng 3,5km, mặt cắt ngang 36m, vận tốc thiết kế 80km/h. Điểm đầu tại từ phường Long Phước (Thành phố Hồ Chí Minh), điểm cuối kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại phường Tam Phước và xã An Phước (tỉnh Đồng Nai). Thời gian triển khai là giai đoạn 2026-2028.

Chính thức chốt xây dựng cây cầu gần 11.500 tỷ đồng, dài 8,9 km nối TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai- Ảnh 1.

Hướng tuyến dự án Cầu Đồng Nai 2. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai

Dự án được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt do tính chất cấp bách của dự án. Nghị quyết yêu cầu nhà đầu tư phải giảm tối thiểu 5% giá trị hợp đồng BT để đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Được biết, đây là một trong những dự án cần thiết và cấp bách nhằm tăng cường kết nối Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, giúp giảm tải cho các tuyến hiện hữu và đáp ứng nhu cầu hạ tầng khi Sân bay Long Thành vận hành. 

Việc triển khai cầu Đồng Nai 2 có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị và nâng cao năng lực cạnh tranh của Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và cả khu vực. Dự án hiện đã có nhà đầu tư đề xuất thực hiện. 


Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

