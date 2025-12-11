130 chủ xe máy được phát hiện qua camera AI có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông đã công khai danh sách 130 trường hợp xe mô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông do camera AI tự động ghi lại. Danh sách được ghi nhận từ ngày 9/12-10/12, với hai lỗi vi phạm là vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Cụ thể, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), lực lượng chức năng đã phát hiện 51 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 79 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, những trường hợp này đã được chuyển cho Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông

Các lỗi vi phạm này sẽ bị phạt ra sao theo quy định tại Nghị định 168?

Căn cứ điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

Còn căn cứ điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 13, Điều 7.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7 Nghị 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hà Nội tăng tốc rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe

Bên cạnh thông tin phạt nguội, người dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội cần chú ý, Công an Thành phố đang triển khai thực hiện Kế hoạch số 375 ngày 31/10/2025 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn.

Để làm sạch dữ liệu phương tiện và Giấy phép lái xe, người dân thực hiện trực tuyến trên ứng dụng iHanoi. Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm: Căn cước công dân, Giấy chứng nhận đăng ký xe và Giấy phép lái xe mô tô dân sự bản giấy.

Sau khi đăng nhập bằng số điện thoại hoặc tài khoản định danh, người dân truy cập mục “Làm sạch dữ liệu”, lựa chọn “Giấy phép lái xe bản giấy” hoặc “Đăng ký xe” và lần lượt làm theo hướng dẫn.

Theo Công an Hà Nội, trong quá trình thực hiện, người dân cần nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Sau đó, hệ thống sẽ tự động đối chiếu, xác thực toàn bộ dữ liệu trên môi trường điện tử, bảo đảm tính chính xác và quyền lợi hợp pháp của người dân trong quá trình quản lý phương tiện, giải quyết thủ tục hành chính và thực thi pháp luật.

Đối với Giấy phép lái xe của lực lượng vũ trang (Công an, Quân đội) và Giấy phép lái xe ô tô, mô tô bản nhựa cứng (PET), người dân không cần khai báo.