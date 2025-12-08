94 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

94 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông được phát hiện qua camera AI

Ngày 6/12, Cục Cảnh sát Giao thông đã có thông báo về việc camera AI phát hiện tổng cộng 94 trường hợp xe máy, ô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Danh sách được ghi nhận từ ngày 5/12 đến ngày 6/12, với các lỗi được phát hiện trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và trên tuyến các tuyến đường nội đô Hà Nội.

Theo đó, từ 12 giờ ngày 5/12 đến 12 giờ ngày 6/12, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận 18.675 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 69km/h. Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn, đã được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), lực lượng chức năng đã tự động phát hiện 52 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Cục Cảnh sát Giao thông cũng phát hiện 40 trường hợp xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ ở khu vực này.

Tại khu vực Lê Văn Lương, camera AI ghi nhận 1 trường hợp đi sai làn đường. Những trường hợp vi phạm trên nội đô Hà Nội đã được chuyển cho Công an Thành phố và các đơn vi chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm:

Người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ sẽ bị phạt ra sao theo Nghị định 168?

Với hai lỗi vi phạm phổ biến nhất là điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, người vi phạm sẽ bị phạt như sau theo Nghị định 168 /2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025.

Căn cứ điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

Còn căn cứ điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 13, Điều 7.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7 Nghị 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cục Cảnh sát Giao thông tiếp nhận phản ánh của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm

Bên cạnh theo dõi tình hình trật tự, an toàn giao thông của người dân thông qua camera giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cũng tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua số điện thoại của Cục trưởng, fanpage Facebook và một số trang mạng xã hội phản ánh hành vi vi phạm.

Trong thông báo ngày 8/12, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, sau khi thành lập Phòng Quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu và chuyển đổi số, hàng ngày Cục Cảnh sát Giao thông bố trí lực lượng trực 24/24 để tiếp nhận, xác minh các thông tin của người dân gửi đến số máy của đồng chí Cục trưởng, Facebook của Cục và một số trang mạng xã hội phản ánh các hành vi của người tham gia giao thông có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Đơn vị cho biết, tất cả các thông tin phản ánh đều được Cục trưởng chỉ đạo xác minh, làm rõ để gửi các đơn vị, địa phương xử lý theo đúng quy định, những vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì gửi cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Trong ngày 7/12, lực lượng trực đã tiếp nhận 1.205 thông tin phản ánh, với 42 thông tin gửi đến số máy của Cục trưởng, 1.163 thông tin phản ánh đến fanpage Facebook. Kết quả xác minh, 40/42 (95,2%) thông tin phản ánh đến số máy đồng chí Cục trưởng, 399/1.163 (34,3%) thông tin phản ánh đến Facebook có căn cứ xử lý. Đơn vị đã gửi 439 trường hợp này đến Công an các đơn vị địa phương để xử lý theo quy định.

Qua thông báo này, lực lượng Cảnh sát giao thông mong muốn tiếp tục nhận được những hình ảnh, clip của quần chúng nhân dân phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông để xử lý. Để thông tin trực tiếp đến Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, người dân liên hệ qua số 078.9388.539.