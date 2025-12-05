67 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông đã thông báo danh sách 67 trường hợp xe máy, ô tô phát hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông thông qua hệ thống camera AI. Hai lỗi vi phạm phổ biến là xe mô tô vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Theo đó, từ 12 giờ ngày 3/12 đến 12 giờ ngày 4/12, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận có 20.031 phương tiện đi qua, với tốc độ trung bình là 79km/h. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện các trường hợp không thắt dây đai an toàn, đã được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Ngoài ra, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 20 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Cục Cảnh sát Giao thông cũng phát hiện 39 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm. Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông

Xe máy không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ bị phạt ra sao theo Nghị định 168?

Với hai lỗi vi phạm phổ biến nhất là điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, người vi phạm sẽ bị phạt như sau theo Nghị định 168 /2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025.

Căn cứ điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

Một trường hợp vi phạm do Cục Cảnh sát Giao thông đăng tải

Còn căn cứ điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 13, Điều 7.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7 Nghị 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cách tra cứu phạt nguội ngay tại nhà

Người dân có nhiều cách để tra cứu phạt nguội ngay tại nhà. Trong đó, hai cách phổ biến là thông qua trang web của Cục Cảnh sát Giao thông và ứng dụng VNeTraffic.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu thông qua ZaloPay theo các bước sau đây:

Bước 1: Trên ứng dụng Zalo, người dùng chọn mục Khám phá, ấn tìm kiếm "ZaloPay" hoặc mở ứng dụng ZaloPay đã cài sẵn trên điện thoại. Nếu chưa có, bạn có thể tải từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android) và đăng nhập bằng tài khoản Zalo của mình.

Bước 2: Tìm đến tính năng “Tra cứu phạt nguội” bằng cách chọn mục “Tất cả” trên giao diện chính của ZaloPay. Sau đó, người dùng cuộn xuống nhóm “Di chuyển - Giao hàng" và chọn “Tra cứu phạt nguội”.

Bước 3: Người dùng chọn loại phương tiện và nhập biển số xe. Sau khi đủ thông tin, người dùng nhấn nút “Kiểm tra phạt nguội”.

Bước 4: Hệ thống sẽ xử lý trong vài giây và trả về kết quả nếu có vi phạm. Thông tin hiển thị sẽ bao gồm thời gian và địa điểm xảy ra vi phạm, hình thức vi phạm cụ thể, cơ quan đã ghi nhận và xử lý, trạng thái (đã xử lý hay chưa).