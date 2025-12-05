Ít ngày nữa, Vingroup sẽ 'động thổ' loạt công trình từ Bắc vào Nam, gồm cả dự án 18 tỷ USD lớn nhất lịch sử

Ngày 19/12 tới, cả nước dự kiến đồng loạt khởi công, khánh thành 232 dự án, công trình với tổng vốn 1,1 triệu tỷ đồng nhằm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 14.

Trước đó, Bộ Xây dựng cho biết đã tổng hợp 232 dự án, công trình của bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty tại 34 tỉnh, thành đủ điều kiện khởi công và khánh thành trong dịp Đại hội 14. Trong đó có 149 dự án dự kiến khởi công và 83 dự án khánh thành.

Bộ Xây dựng đề xuất tổ chức 79 điểm cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa. Dự kiến 34 điểm cầu sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, Chính phủ và lãnh đạo các bộ.

Trong số đó, Tập đoàn Vingroup góp mặt với loạt dự án quy mô lớn trải dài từ đô thị, công nghiệp đến hạ tầng giao thông.

Siêu đô thị Hạ Long Xanh – Dự án đầu tư lớn nhất trong lịch sử tập đoàn

Tâm điểm ngày 19/12 tới đây là là siêu khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh – dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của Vingroup với hơn 456.600 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD). Dự án rộng hơn 4.100 ha, trong đó khoảng 1.000 ha tại phường Tuần Châu và hơn 3.100 ha tại phường Hà An (Quảng Ninh).

Tính đến tháng 11, tổng cộng, 80,76% diện tích cần thu hồi cho dự án đã được giải phóng và bàn giao cho chủ đầu tư — một con số được đánh giá là rất tích cực đối với dự án có quy mô lớn và phức tạp như Hạ Long Xanh.

Vị trí dự án được đánh giá có giá trị đặc biệt khi phía Bắc giáp cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, phía Đông và Nam giáp sông Hốt và vịnh Hạ Long, còn phía Tây giáp sông Chanh. Tại khu vực này, Tập đoàn Vingroup cũng đang đề xuất xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long 350 km/h.

Việc đưa đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Hạ Long vào quy hoạch không chỉ tạo đột phá về hạ tầng giao thông cho tuyến Quảng Ninh - Hà Nội, mà còn được xem là yếu tố “cộng hưởng giá trị” trực tiếp cho siêu đô thị Hạ Long Xanh – dự án có vốn đầu tư lớn nhất lịch sử Vingroup.

Khi thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long rút xuống chỉ còn khoảng nửa giờ với đoàn tàu tốc độ cao, Quảng Ninh bước vào quỹ đạo phát triển mới: từ “đô thị du lịch theo điểm đến” thành “không gian cư trú mở rộng” của cư dân Thủ đô.

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh – Nguồn lực mới cho kinh tế Nam Trung Bộ

Trong ngày 19/12, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh cũng dự kiến được khởi công. Với tổng vốn hơn 85.293 tỷ đồng (trên 3,2 tỷ USD) và quy mô hơn 1.250 ha, dự án được quy hoạch cho khoảng 230.000 cư dân với hơn 10.000 biệt thự, 8.400 nhà liền kề và gần 20.000 căn hộ xã hội. Quy mô sử dụng đất là 12.503.547 m2.

Quần thể đô thị mới trải dài 25 km dọc bờ biển Cam Ranh, hình thành một hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội hiện đại và đồng bộ. Dự án nằm cách Sân bay quốc tế Cam Ranh: 6km, cách Cảng quốc tế Cam Ranh 7km.

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được định vị như một mô hình đô thị hiện đại kiểu mẫu tại Nam Trung Bộ. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc tạo ra quỹ nhà ở mới mà còn hình thành một không gian sống đồng bộ, gắn kết hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Dự án hướng đến xây dựng một nơi cư trú chuẩn mực với hệ thống tiện ích đầy đủ. Bên cạnh yếu tố nhà ở, dự án tập trung mạnh vào không gian giải trí – nghỉ dưỡng. Với lợi thế bờ biển dài hơn 25 km, khu đô thị được quy hoạch nằm kế bên các tổ hợp du lịch, quảng trường biển, khu nghỉ dưỡng, bến du thuyền, thể thao biển và dịch vụ ẩm thực. Cách quy hoạch này biến Cam Ranh không chỉ là nơi ở mà còn trở thành tâm điểm trải nghiệm, thu hút cư dân vùng lân cận và du khách trong – ngoài nước.

Metro Bến Thành – Cần Giờ: Bước tiến hạ tầng tốc độ cao

Trong lĩnh vực giao thông, tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt tốc độ cao VinSpeed làm chủ đầu tư cũng sẽ khởi công đúng ngày 19/12. Tuyến metro gần 53 km có tổng vốn hơn 85.650 tỷ đồng, được thiết kế đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ tối đa lên tới 350 km/h.

Tuyến được công bố với tốc độ thiết kế lên đến 350 km/h, vượt trội so với các tuyến metro truyền thống, nhằm rút ngắn thời gian di chuyển và tạo sức bật cho quá trình phát triển vùng ven biển TP.HCM.

Metro Bến Thành - Cần Giờ có điểm đầu trong Công viên 23/9, chạy dọc khu vực công viên song song đường Lê Lai, sau đó chuyển hướng tại đường Nguyễn Thái Học để đi theo trục Ký Con và vượt qua rạch Bến Nghé.

Sau khi qua rạch, tuyến đi về phía Đông Bắc vào đường Hoàng Diệu, rồi đổi hướng theo trục Đông Nam tại khu vực Nguyễn Tất Thành - Đoàn Như Hài.

Từ đây, metro chạy thẳng qua khu vực cảng Nhà Rồng đến gần cầu Tân Thuận 2, sau đó nhập vào hướng Nguyễn Văn Linh, vượt qua nút giao Nguyễn Thị Thập để vào phường Tân Mỹ. Tuyến metro vượt sông Soài Rạp, chạy dọc theo đường Rừng Sác về gần Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ Bến Thành tới trung tâm Cần Giờ sẽ rút xuống chỉ hơn 13 phút, thay đổi hoàn toàn tiếp cận vùng ven biển. Tuyến đi qua 8 xã, phường, sử dụng gần 318 ha đất, có một depot và hai trung tâm bảo dưỡng, đồng thời kết nối trực tiếp với metro số 1 tại ga Bến Thành – tạo thành hệ thống liên thông vận tải hiện đại.

VinMetal tại Vũng Áng – Bước ngoặt ngành công nghiệp thép

Ở mảng công nghiệp, Hà Tĩnh đang hoàn thiện hồ sơ để khởi động dự án nhà máy thép công nghệ cao tại Vũng Áng vào ngày 19/12. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn tất lựa chọn địa điểm trước 30/11/2025, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước 10/12.

Trước đó hồi tháng 10 năm nay, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp luyện kim – một ngành nền tảng quan trọng cho phát triển công nghiệp nặng của Việt Nam.

Với tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, VinMetal đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp – công nghệ cao tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh). Ở giai đoạn 1, nhà máy dự kiến có công suất khoảng 5 triệu tấn/năm, tập trung vào các dòng sản phẩm chiến lược như thép cán nóng, thép cường độ cao, thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất ô tô điện, xây dựng, hạ tầng giao thông tốc độ cao và công trình công nghiệp quy mô lớn.

Các sản phẩm chủ lực của VinMetal bao gồm thép tấm, thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu – cảng – đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước mở rộng xuất khẩu ra khu vực.

Việc thành lập công ty sản xuất thép không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn như Vinhomes và VinFast, mà còn giúp chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông trọng điểm quốc gia đang được nghiên cứu, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc – Nam, TP.HCM – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh.

Về dài hạn, VinMetal đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong sản xuất thép xanh tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon, tái sử dụng năng lượng tái tạo, hướng tới phát triển bền vững và thân thiện môi trường.