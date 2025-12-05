Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tịch Quốc hội: Nhà đầu tư nào vào nước ta cũng hỏi có đủ điện không?

05-12-2025 - 09:53 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lưu ý nhà đầu tư nào khi vào nước ta cũng nêu vấn đề có đủ điện sản xuất hay không, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ, muốn đủ điện thì phải có cơ chế, chính sách phát triển.

Chiều 4/12, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Nêu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hiện nay, năng lượng là yêu cầu quan trọng nhất trong việc kêu gọi các nhà đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Cho biết, nhà đầu tư nào vào nước ta cũng nêu vấn đề có đủ điện sản xuất không, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, muốn đủ điện thì phải có cơ chế, chính sách phát triển.

Vừa qua, Quốc hội đã quyết định khởi động lại việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân ; các dự án thủy điện, điện mặt trời, điện gió...cũng được phát triển nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chính vì thế, sau khi Bộ Chính trị có Nghị quyết 70, Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia, quy định nguyên tắc, chủ trương, các cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển năng lượng quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Nghị quyết này không phải là tháo gỡ khó khăn mà là hướng tới tương lai để có các giải pháp đồng bộ theo Nghị quyết 70.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, nếu để xảy ra vấn đề tiêu cực, trục lợi chính sách, cơ quan trực tiếp điều hành là Chính phủ và Bộ Công Thương phải chịu trách nhiệm.

Đối với dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: khi chúng ta đã quyết định thành lập Trung tâm tài chính quốc tế thì "luật chơi là phải với quốc tế". Nếu không làm mạnh, nhà đầu tư không đến, không thu hút được vốn và nếu không thu hút được đầu tư thì có thành lập Trung tâm cũng không hiệu quả.

Do vậy, các cơ chế với Trung tâm này phải vượt trội, bao gồm cả cơ chế tòa án chuyên biệt, Tòa án này vẫn thuộc Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nhưng hoạt động phải theo thông lệ quốc tế.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

