Ngành kinh tế 1.000 tỷ USD "nóng hừng hực", ông lớn Trung Quốc tiếp tục bơm tiền vào Việt Nam

Bắc Ninh là một trong những thủ phủ công nghiệp tại miền Bắc, tập trung hàng loạt ông lớn FDI trong lĩnh vực sản xuất thiết bị công nghệ, điện tử, bán dẫn. Một trong số đó có ông lớn đến từ Trung Quốc là Tập đoàn Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd.

Dự án nhà máy thiết bị bán dẫn Micro Components của Công ty TNHH Micro Commercial Components (MCC Việt Nam) tại tỉnh Bắc Ninh do Tập đoàn Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd đầu tư.

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 7/2023 tại KCN Yên Phong II-C, tổng vốn đầu tư đăng ký 90 triệu USD. Dự án được khởi công từ tháng 11/2023, chuyên sản xuất và lắp ráp thiết bị bán dẫn.

Công trình này đã đi vào hoạt động từ quý 1/2025. Nhà máy đã tiến hành sản xuất thử nghiệm giai đoạn 1. Dự kiến giai đoạn 2 sẽ tiến hành khởi công trong năm 2026 và vận hành thử nghiệm vào quý 4/2027.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 là hơn 27 triệu USD, thị trường tiêu thụ chính ở các khu vực Châu Âu, Châu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Khách hàng toàn cầu chính như: Tesla, Hyundai, Toyota, GM, Samsung, Philips, LG, JA Solar…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn trao đổi với ông Chen Rui Sheng.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, ông Chen Rui Sheng, CEO Tập đoàn Yangjie cho biết Tập đoàn đang nghiên cứu, triển khai dự án mới tại Bắc Ninh là sản xuất wafer GPP phục vụ nhà máy MCC tại Việt Nam và cung cấp wafer bán dẫn cho thị trường toàn cầu với quy mô sản xuất 2.400.000 sản phẩm wafer/năm.

Tổng vốn đầu tư dự kiến tăng thêm từ 30 - 40 triệu USD. Đây được xem là bước hoàn thiện chuỗi cung ứng bán dẫn mà tập đoàn này đang xây dựng tại Việt Nam.

Ông Chen Rui Sheng mong muốn tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn cụ thể cơ quan đầu mối quản lý hóa chất cấp tỉnh do đặc thù công nghệ của dự án wafer có sử dụng một số loại hóa chất chuyên dụng; hướng dẫn thủ tục, trình tự hồ sơ pháp lý xây dựng công trình phụ trợ; hỗ trợ cung cấp nguồn điện ổn định và triển khai nhanh các thủ tục đặc thù về thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, hồ sơ môi trường…

Về những đề xuất, kiến nghị của Công ty MCC Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nói chung, Công ty MCC Việt Nam nói riêng hoạt động ổn định và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Đối với các nguyên liệu phục vụ sản xuất của dự án mới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị với những loại hóa chất chuyên dụng, có giấy phép đặc biệt thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, yêu cầu chỉ đạo xem xét, thực hiện ngay. Còn lại những loại thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh sẽ chỉ đạo để thúc đẩy triển khai trong thời gian sớm nhất.

Hình minh họa bởi AI

Ngành công nghiệp bán dẫn là một lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ, năm 2024, doanh thu ngành này tăng khoảng 20% so với năm 2023 và kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng khoảng 12% trong năm 2025, đưa tổng giá trị thị trường đạt khoảng 700 tỷ USD vào năm 2025 và tăng lên 1.000 tỷ USD vào năm 2030.

Tại Việt Nam, đây là ngành kinh tế khá "hot". Theo nền tảng phân tích dữ liệu Statista, thị trường bán dẫn Việt Nam dự kiến đạt doanh thu 24,46 tỷ USD vào năm 2025, tăng trưởng trung bình 13,73%/năm và hướng tới quy mô 46,54 tỷ USD vào năm 2030.

Cả nước hiện có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch với lực lượng kỹ sư ước tính khoảng 7.000 người. Có khoảng 15 doanh nghiệp với khoảng 6.600 kỹ sư và hơn 10.000 kỹ thuật viên tham gia công đoạn đóng gói kiểm thử vi mạch và sản xuất thiết bị, vật liệu bán dẫn. Mạng lưới đổi mới sáng tạo về ngành công nghiệp bán dẫn đã quy tụ được hơn 100 chuyên gia người Việt Nam trên toàn thế giới.

Tính đến tháng 11, Việt Nam có hơn 170 dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn với tổng vốn gần 11,6 tỷ USD, tập trung ở hai công đoạn chính là thiết kế chip và đóng gói, kiểm thử…

Khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế, 8 dự án đóng gói - kiểm thử và hơn 20 doanh nghiệp sản xuất, cung ứng vật liệu, thiết bị đã hiện diện tại Việt Nam, trong đó có các tên tuổi như Intel, Amkor, Hana Micron, Coherent, VDL.