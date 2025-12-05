AEON mở rộng kết nối và hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam

Sự kiện này nằm trong mục tiêu đồng hành cùng các nhà cung cấp địa phương và chung tay thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương bền vững. Mục tiêu này được thực hiện thông qua chiến lược đa chiều, bao gồm việc chia sẻ các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật hàng hóa của AEON, xúc tiến giao thương để kết nối cung cầu, mở rộng cơ hội tiếp cận và giới thiệu hàng hóa đến với khách hàng tại AEON, cũng như tìm kiếm và hợp tác với các nhà cung cấp để phát triển các sản phẩm Nhãn hàng riêng của AEON.

Với chiến lược Phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột là Kinh tế, Môi trường và Xã hội, nhằm đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam thông qua đa dạng các hoạt động. Trong đó, ở trụ cột Kinh tế, AEON đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa nhà cung cấp/nhà sản xuất và khách hàng. AEON cam kết không chỉ cung cấp những sản phẩm chất lượng cao mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Kinh tế Việt Nam thông qua hoạt động bán lẻ.

Sau nhiều năm liền được tổ chức tại AEON Tân Phú Celadon, năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên sự kiện được chuyển sang tổ chức tại AEON Bình Tân. Việc thay đổi địa điểm này nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng cho các nhà cung cấp thông qua tệp khách hàng mới tại khu vực Bình Tân, đồng thời góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng tại các địa điểm kinh doanh của AEON bằng cách đa dạng hóa các hoạt động.

Sự kiện “Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm” và “Chương trình tuần lễ kết nối giao thương” lần đầu tiên được tổ chức tại TTTM AEON Bình Tân.

Mở rộng cơ hội tiếp cận, kết nối trực tiếp để giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng tại AEON:

Với mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng và tạo điều kiện để các nhà cung cấp giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến khách hàng tại AEON, chương trình năm nay sẽ có sự tham gia trưng bày của 40 Nhà cung cấp, trong vòng 4 ngày (từ 04/12 đến 07/12/2025), tại Trung tâm thương mại AEON Bình Tân (TP.HCM). Các ngành hàng năm nay được trưng bày tại Tuần lễ triển lãm sản phẩm Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tập trung vào các ngành hàng: lương thực thực phẩm, hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng, thủ công mỹ nghệ, và dệt may – da giày.

Thêm vào đó, nhằm nâng cao chất lượng kết nối và lựa chọn nhà cung cấp, AEON Việt Nam đẩy mạnh bộ tiêu chí sàng lọc đầu vào chặt chẽ hơn. Theo đó, các sản phẩm được ưu tiên trưng bày trong sự kiện cần đáp ứng tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên và là sản phẩm thân thiện với môi trường. Việc này nhằm đảm bảo các đối tác tham gia có năng lực cạnh tranh, hồ sơ sản phẩm đạt chuẩn và có tiềm năng phát triển bền vững, từ đó tối ưu hiệu quả kết nối cung cầu và gia tăng cơ hội hợp tác dài hạn với AEON.

Đồng thời, tuần lễ được tổ chức với mục tiêu hỗ trợ và đồng hành cùng các nhà cung cấp địa phương, giới thiệu các sản phẩm mới tới người tiêu dùng, tạo thêm cơ hội kết nối, và hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực sản xuất, qua đó thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước và hướng tới xuất khẩu thông qua việc đồng hành cùng với nhà cung cấp địa phương.

Tại buổi khai mạc, ông Trần Phú Lữ - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) chia sẻ: Việc khai thác thị trường nội địa với quy mô gần 100 triệu dân và tăng cường kết nối với các hệ thống phân phối hiện đại là giải pháp quan trọng để tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm. Đặc biệt, AEON Việt Nam là đối tác chiến lược đã đồng hành cùng ITPC trong suốt nhiều năm qua thông qua hàng loạt hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như: hội thảo thông tin thị trường Nhật Bản, tư vấn tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa, kết nối trực tiếp với các bộ phận thu mua của AEON. Trong đó, Chuỗi chương trình Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại AEON được triển khai nhiều năm qua, đánh dấu sự hợp tác bền chặt và hiệu quả giữa hai bên.

Ông Trần Phú Lữ - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phát biểu tại sự kiện.

Ông Takeuchi Takashi - Phó Tổng Giám đốc Khối Văn phòng AEON Việt Nam cho biết: “Kể từ khi khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014, chúng tôi luôn thúc đẩy chiến lược phát triển, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân địa phương, đặt mục tiêu mở rộng quy mô kinh doanh tại Việt Nam lên gấp ba lần so với hiện tại vào năm 2030. Trong chính sách phát triển bền vững, đặc biệt ở khía cạnh kinh tế, AEON Việt Nam đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa nhà cung cấp, nhà sản xuất và khách hàng, góp phần thúc đẩy mối liên kết bền chặt trong chuỗi cung ứng, đồng hành cùng nhà sản xuất, nhà cung cấp Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh.”

Ông Takeuchi Takashi - Phó Tổng Giám đốc Khối Văn phòng đại diện AEON Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

“Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm” và “Chương trình tuần lễ kết nối giao thương”, hoạt động này đã thu hút hơn 40 nhà cung cấp tham gia trưng bày, giới thiệu trung bình 400 sản phẩm mỗi năm đến khách hàng. Hoạt động này mang ý nghĩa quan trọng trong việc đưa nhà cung cấp địa phương gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Đại diện AEON Việt Nam và ITPC tham quan các gian hàng tại triển lãm.

Kết nối cung cầu (B2B) tạo điều kiện trao đổi trực tiếp nhu cầu, khả năng cung ứng và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Song song với các hoạt động trong tuần lễ, chương trình kết nối doanh nghiệp đưa hàng vào chuỗi TT BHTH & ST AEON sẽ được diễn ra vào ngày 5/12/2025. “Chương trình năm nay ghi nhận con số tiếp cận gần 55 nhà cung cấp mới có tiềm năng. So với các năm trước, bộ tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp cho năm 2025 sẽ được cập nhật để đảm bảo sự phù hợp với định hướng phát triển bền vững của AEON Việt Nam, đồng thời đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và nhu cầu tiêu dùng mới.

Cụ thể, AEON ưu tiên các nhà cung cấp chưa từng tham gia chương trình kết nối Doanh nghiệp trước đây, có kinh nghiệm kết nối với các hệ thống phân phối hiện đại, phải đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao, và có các sản phẩm thân thiện với môi trường. Các hoạt động chính sẽ được triển khai trong sự kiện bao gồm: bộ phận Thu mua & Quản lý Nhà cung cấp (MD & SMD) của AEON Việt Nam sẽ trực tiếp tư vấn cho nhà cung cấp địa phương, giúp doanh nghiệp tham dự hiểu rõ hơn về các yêu cầu hợp tác và đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống bán lẻ hiện đại.

Trong cùng ngày 4/12/2025, AEON Việt Nam tham gia “Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản Khai thác tiềm năng Hàng hóa Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long” tại Đại học Cần Thơ. Với mục tiêu là phát triển sản phẩm thực phẩm chế biến mang thương hiệu nhãn hàng riêng, cụ thể là TOPVALU, AEON Việt Nam mong muốn nhân cơ hội này để có thể hợp tác với các nhà sản xuất thực phẩm ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hoặc các nhà sản xuất khác trên toàn quốc. Qua đó, AEON có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm, nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long thông qua việc tập trung phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu “Made in Delta.”

Trong khuôn khổ mục tiêu “hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và đồng hành cùng nhà cung cấp”, AEON Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức chương trình “Đồng hành cùng nhà cung cấp địa phương” vào hai ngày 15/12/2025 và ngày 08/01/2026 lần lượt diễn ra tại hai thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội.

Chương trình “Đồng hành cùng nhà cung cấp địa phương” được tổ chức dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ, vốn đang gặp khó khăn trong việc: nắm bắt quy định chất lượng và đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ; chứng minh năng lực truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm, và quản lý hồ sơ sản phẩm; cũng như thiếu kiến thức về tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Ngoài ra, các nhà cung cấp chưa đạt tiêu chuẩn tham gia kết nối cung cầu (B2B) với bộ phận thu mua vào ngày 5/12/2025 cũng sẽ được mời tham dự, qua đó thể hiện sự nỗ lực AEON Việt Nam trong việc đồng hành cùng NCC và từng bước nâng cao năng lực sản xuất của các nhà cung cấp địa phương.