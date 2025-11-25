Thời gian đóng BHXH trên VssID bỗng từ 14 năm 8 tháng xuống chỉ còn 10 năm 7 tháng - Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ra sao?

Cổng thông tin điện tử Chính phủ vừa đăng tải thắc mắc của ông Trần Quang Khải, khi bản thân ông trong thời gian qua vẫn sử dụng ứng dụng VssID để theo dõi thông tin đóng bảo hiểm xã hội của mình. Trước đây, ứng dụng hoạt động bình thường, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của ông là khoảng 14 năm 8 tháng.

Tuy nhiên, ông Khải cho biết, vừa qua, khi kiểm tra ứng dụng thì thấy thời gian đóng bảo hiểm xã hội của ông hiển thị chỉ còn 10 năm và 7 tháng. Khoảng thời gian đóng bảo hiểm của ông từ năm 2010 tới trước năm 2015 không có.

Với sự việc này, ông Khải đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trường hợp của ông.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Hiện nay, trên ứng dụng VssID còn có trường hợp người lao động bị thiếu quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Khi gặp vấn đề này, người lao động phản ánh với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương hoặc đơn vị sử dụng lao động (nơi đang làm việc) phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để cập nhật thông tin đầy đủ.

Tại phần trả lời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định toàn bộ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động đã được số hóa, đồng bộ, lưu tại Cơ sở dữ liệu của Ngành và được bảo đảm quyền lợi khi hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh các giải pháp để cập nhật đầy đủ dữ liệu về thời gian tham gia bảo hiểm trên ứng dụng VssID cho người lao động trong thời gian sớm nhất.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã rà soát dữ liệu mã số bảo hiểm xã hội của ông Khải và đã cập nhật lại đúng thông tin tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của ông.

Cách kiểm tra thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VssID

“VssID - Bảo hiểm xã hội số” (gọi tắt là VssID) là ứng dụng dịch vụ thông tin trên thiết bị di động chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng.

Trên ứng dụng VssID, người dùng có thể truy cập nhiều tính năng liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế. Trong đó, xem quá trình tham gia bảo hiểm là một trong những tính năng, tiện ích nổi bật.

Để xem thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VssID, người dùng thực hiện các bước sau đây:

Các bước xem tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng qua 2 cách: nhập số bảo hiểm xã hội, mật khẩu hoặc thông qua tài khoản VNeID

Bước 2: Tại màn hình chính, người dùng có thể thấy thông tin về mã số bảo hiểm xã hội, ngày sinh, số CCCD, số điện thoại, địa chỉ. Để xem thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người dùng chọn phần “Quá trình tham gia”.

Bước 3: Tại phần “Quá trình tham gia”, người dân có thể thấy tổng thời gian tham gia, tổng thời gian chậm đóng khi tham gia các loại bảo hiểm.

Ngoài ra, để xem chi tiết về việc đóng bảo hiểm, người dùng có thể chọn biểu tượng hình con mắt để xem thêm các thông tin.