Ngắm nhà hát Hòa Bình tuyệt đẹp trong tấm áo mới trị giá hơn 270 tỉ đồng

Sau gần 1 năm thi công, dự án sửa chữa lớn Nhà hát Hòa Bình (số 240 đường Ba tháng Hai, phường Hòa Hưng, TPHCM) đã hoàn thành và được đưa vào vận hành thử.

Dự án đã mang lại cho Nhà hát Hòa Bình - một công trình mang tính biểu tượng của quận 10 cũ (nay phường Hòa Hưng) diện mạo khang trang, hiện đại.

Nhà hát Hòa Bình khoác tấm áo mới

Dự án được khởi công vào tháng 12-2024 với kinh phí thực hiện hơn 270 tỉ đồng. Dự án nhằm khắc phục các hư hỏng xuống cấp của các hạng mục xây dựng, trang thiết bị công trình; đầu tư nâng cấp không gian nội thất, cảnh quan xung quanh, trang thiết bị kỹ thuật.

Qua đó, đáp ứng tốt cho các loại hình biểu diễn nghệ thuật đa dạng, phục vụ các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Lan can hành lang và cầu thang khu khán đài được giữ nguyên, chỉ cạo bỏ lớp sơn rỉ và sơn dầu lại

Nhà hát Hòa Bình nằm trên khu đất có diện tích 9.152,2 m2. Nhà hát có diện tích 3.668,3 m2, bao gồm khối nhà chính và khối nhà phụ trợ. Việc sửa chữa không thay đổi diện tích sàn của Nhà hát Hòa Bình.

Nhà hát Hòa Bình nằm trên khu đất có diện tích 9.152,2 m2, hình khối kiến trúc công trình vẫn được giữ nguyên sau sửa chữa

Phần bên ngoài Nhà hát đã được đơn vị thi công sửa chữa cải tạo kết hợp tháo dỡ các bộ phận cơi nới để đảm bảo không ảnh hưởng tới hình khối kiến trúc công trình.

Bên trong Nhà hát, nền được thay bằng gạch mới, đối với tầng 2 được thay bằng đá. Thay mới toàn bộ vách gỗ tiêu âm. Trần ván ép, thạch cao bị hư hỏng trước đó cũng đã được tháo dỡ, thay mới.

Phù điêu phía trước sảnh chính được cạo sửa làm sạch, sơn lại để tăng mỹ quan và bền vững lâu dài

Khuôn viên, cảnh quan Nhà hát Hòa Bình cũng được cải tạo, sửa chữa. Theo đó, hệ thống đường giao thông xung quanh Nhà hát được làm lại bê tông nhựa. Lát đá mỹ thuật để làm quảng trường nhà hát. Thiết kế lại hàng rào và kết hợp trồng cây xanh để tăng cường mảng xanh.

Bảo vệ kiểm tra hệ thống chiếu sáng

Xây dựng mới hồ nước ngầm PCCC, bể xử lý nước thải. Thiết kế, cải tạo hệ thống cống thoát nước. Thiết kế hệ thống PCCC, chống sét theo ý kiến của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM.

Bên trong Nhà hát Hòa Bình với 2.000 ghế ngồi

Nhà hát Hòa Bình được khánh thành vào năm 1985. Sự ra đời của Nhà hát là minh chứng sống động cho khát vọng xây dựng một đời sống văn hóa mới - giàu bản sắc, hiện đại và nhân văn…

Hệ thống PCCC, chống sét được thiết kế theo ý kiến của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM

Nhà hát Hòa Bình là nơi kết nối tâm hồn, hun đúc lý tưởng và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước qua từng vở diễn, từng chương trình nghệ thuật đặc sắc. Nơi đây đã đón tiếp nhiều thế hệ nghệ sĩ, khán giả, người yêu nghệ thuật và mang trong mình tình cảm thiết tha dành cho văn hóa dân tộc.

Đây cũng là điểm giải trí mang thương hiệu lớn với việc tổ chức đa dạng các chương trình nghệ thuật, các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, cùng nhiều sự kiện chính trị của quận 10 trước đây, của TPHCM và cả nước.

Từ Nhà hát Hòa Bình, nhiều chương trình nghệ thuật nổi tiếng như "Duyên dáng Việt Nam", "Bài ca không quên", "Tuổi thần tiên"… đã ra đời, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Hình ảnh Nhà hát Hòa Bình từng xuất hiện trên logo của quận 10. Sau này, khi thành lập phường Hòa Hưng thì công trình Nhà hát Hòa Bình cũng được phường này chọn đưa vào logo của địa phương.

Nhà hát Hòa Bình là tài sản đóng góp quý báu của nhân dân và các thế hệ lãnh đạo TPHCM và quận 10 trước đây. Công trình được đánh giá là có kiến trúc thiết kế xây dựng đẹp, độc đáo, ấn tượng.

Nhà hát được thiết kế lại hệ thống điện, thay thiết bị điện, trang bị hệ thống đèn trang trí và chiếu sáng

Khu vực lấy ánh sáng trời

Sân Nhà hát được lát đá mỹ thuật

Từ Nhà hát Hòa Bình nhìn sang Việt Nam Quốc Tự

Hệ thống đường giao thông xung quanh Nhà hát đã được làm lại bê tông nhựa

Một góc Nhà hát Hòa Bình

Nhà hát Hòa Bình là một công trình mang tính biểu tượng của quận 10 cũ (nay phường Hòa Hưng)

Trang bị ghế ngồi di động giật cấp - xếp gọn cho phòng khách, phòng biểu diễn nghệ thuật quy mô nhỏ và hội trường đa năng

Hệ thống cửa trước sảnh được thay mới hệ khung đã hư hỏng, làm lại bông sắt hoa văn theo hình thức hiện trạng ban đầu và thêm lớp kính

Trạm xử lý nước thải của Nhà hát

Bố trí thang máy cho Nhà hát

Trạm bơm chữa cháy