Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai phải thực hiện đăng ký lao động từ 1-1-2026?

13-12-2025 - 16:01 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nghị định mới lần đầu thống nhất đăng ký lao động toàn quốc, mở rộng dữ liệu người lao động và triển khai đăng ký trực tuyến theo lộ trình từ năm 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 318/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm 2025 về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động. Đây là bước quan trọng nhằm hiện đại hóa quản lý lao động, phục vụ hoạch định chính sách và phát triển thị trường lao động đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Nghị định gồm 4 chương, 25 điều, lần đầu thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất cho việc xây dựng, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về người lao động. Theo đó, ba nhóm đối tượng phải thực hiện đăng ký lao động được xác định rõ.

Nhóm thứ nhất là người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Nhóm thứ hai gồm người đang có việc làm nhưng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nhóm thứ ba là người thất nghiệp, tức những người không có việc làm, đang tìm kiếm và sẵn sàng làm việc.

Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này.

Những ai phải thực hiện đăng ký lao động từ 1-1-2026? - Ảnh 1.

Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này

Người lao động tự kê khai

Một điểm mới đáng chú ý trong nghị định là trách nhiệm kê khai được phân định rõ. Người lao động có trách nhiệm tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin. Người sử dụng lao động phải thu thập, cung cấp và cập nhật đầy đủ thông tin người lao động khi tuyển dụng, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ lao động.

Thông tin đăng ký lao động được chuẩn hóa và mở rộng, gồm bốn nhóm chính: Thông tin cá nhân cơ bản; trình độ học vấn, giáo dục nghề nghiệp, chứng chỉ kỹ năng; tình trạng việc làm, nhu cầu việc làm, thời gian thất nghiệp; thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các đặc điểm đặc thù như khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an.

Về phương thức thực hiện, với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, hồ sơ đăng ký lao động được tích hợp ngay trong tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội. Dữ liệu sau khi được tiếp nhận sẽ tự động đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về người lao động.

Đối với người lao động không thuộc diện bảo hiểm bắt buộc và người thất nghiệp, việc đăng ký được thực hiện hoàn toàn trực tuyến thông qua Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại vieclam.gov.vn hoặc ứng dụng VNeID. Hệ thống tiếp nhận và phản hồi kết quả ngay sau khi hoàn tất kê khai.

Nghị định 318/2025 có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Việc triển khai được thực hiện theo lộ trình. Cụ thể, nhóm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng từ 1-7-2026; nhóm lao động còn lại thực hiện từ 1-1-2027.

Thông báo mới từ Điện lực TP Hà Nội, người dân nên nắm rõ

Theo G.Nam

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sở Xây dựng Hà Nội: Quy hoạch thêm hạ tầng trạm sạc xe điện ở hơn 100 địa điểm

Sở Xây dựng Hà Nội: Quy hoạch thêm hạ tầng trạm sạc xe điện ở hơn 100 địa điểm Nổi bật

Tuyến đường di sản dọc sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng đang thành hình

Tuyến đường di sản dọc sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng đang thành hình Nổi bật

Phối hợp đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt

Phối hợp đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt

15:59 , 13/12/2025
Điểm mới về lương, thưởng, tiền làm thêm giờ của viên chức từ năm 2026

Điểm mới về lương, thưởng, tiền làm thêm giờ của viên chức từ năm 2026

15:25 , 13/12/2025
Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư 2 siêu dự án có vốn đầu tư hơn 1,77 triệu tỷ đồng

Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư 2 siêu dự án có vốn đầu tư hơn 1,77 triệu tỷ đồng

14:52 , 13/12/2025
Hà Nội chi 5.579 tỷ đồng triển khai 10 dự án khẩn cấp chống ngập úng

Hà Nội chi 5.579 tỷ đồng triển khai 10 dự án khẩn cấp chống ngập úng

14:43 , 13/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên