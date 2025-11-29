Diễn biến mới về dự án Khu công nghiệp trị giá hơn 4.139 tỷ đồng, quy mô gần 295 ha, liên quan 1.348 hộ dân

Sáng ngày 27/11, ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đã chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ GPMB cho dự án KCN Yên Bình 3. Cuộc họp có sự tham dự của các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương cùng đại diện nhà đầu tư.

Ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ GPMB cho dự án KCN Yên Bình 3. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên)

Dự án KCN Yên Bình 3, do Tập đoàn BMK làm chủ đầu tư, có quy mô 295,34 ha với tổng vốn đầu tư 4.139,39 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư đạt 620,9 tỷ đồng. Dự án sở hữu vị trí chiến lược khi cách cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên 2 km, đường Vành đai 5 Hà Nội 1,5 km, sân bay Nội Bài 35 km, cửa khẩu Lạng Sơn 145 km và cảng Hải Phòng 160 km. Với vị trí kết nối đồng bộ cùng định hướng phát triển các ngành công nghệ cao, điện tử, viễn thông, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác và chế biến sâu, dự án được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng công nghiệp mới của tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo, KCN Yên Bình 3 liên quan đến 1.348 hộ dân, trong đó có 700 hộ phải bố trí tái định cư và khoảng 700 ngôi mộ cần di chuyển. Đây là một trong những dự án có khối lượng công việc GPMB lớn nhất tỉnh hiện nay. Đến thời điểm này, công tác GPMB đã ghi nhận một số kết quả đáng chú ý: hơn 200 ha đã được kiểm đếm; nhiều phần diện tích đã được phê duyệt phương án bồi thường và chi trả cho người dân; tại khu vực ưu tiên gần 60 ha, việc kiểm đếm đất đai, nhà ở và mồ mả cơ bản hoàn tất, số hộ đồng thuận nhận bồi thường tiếp tục tăng lên.

Tuy vậy, tiến độ tổng thể vẫn chậm so với yêu cầu. Một số diện tích lớn chưa thể kiểm đếm hoặc chưa có phương án phê duyệt; nhiều hộ dân chưa nhận tiền bồi thường; đặc biệt tại khu vực ưu tiên vẫn còn hộ chưa phối hợp, chưa đồng thuận. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là quỹ đất tái định cư chưa hoàn thiện, khiến công tác di dời người dân bị kéo dài, trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Trước thực trạng đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Lương yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương rà soát từng phần việc, tập trung xử lý ngay những khó khăn trong kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thẩm định và phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ông nhấn mạnh cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Các sở, ngành phải phối hợp chặt chẽ, bám sát thực tế, tháo gỡ vướng mắc kịp thời; trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Chủ đầu tư được yêu cầu tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng, bảo đảm tiến độ hạ tầng theo cam kết. Tỉnh phấn đấu bàn giao khoảng 50 ha mặt bằng trong tháng 12/2025, làm nền tảng thúc đẩy dự án bước vào giai đoạn triển khai hạ tầng đồng bộ.