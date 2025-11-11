Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông tin mới về Dự án Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam

11-11-2025 - 19:41 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Khánh Hòa xem xét, lựa chọn chọn vị trí khu tái định cư phục vụ Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng ngày 11/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương để nghe báo cáo kết quả khảo sát, lựa chọn vị trí xây dựng khu tái định cư phục vụ Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Thông tin mới về Dự án Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương để nghe báo cáo kết quả khảo sát, lựa chọn vị trí xây dựng khu tái định cư phục vụ Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa)

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, gồm hai nhà máy: Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, với tổng công suất 4.000 MW trên diện tích 1.642 ha.

Dự án được Quốc hội phê duyệt lần đầu năm 2009, từng bị tạm dừng năm 2016 do các yếu tố về vốn, bối cảnh kinh tế và lo ngại an toàn sau sự cố Fukushima, trước khi được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (25/11/2024) thống nhất tái khởi động.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đề xuất hai vị trí xây dựng khu tái định cư: Bãi Hỏm (thôn Đá Hang) và thôn Mỹ Hòa, đều nằm trên Đường tỉnh 702, đảm bảo khoảng cách an toàn trên 5 km từ tâm lò phản ứng và nằm ngoài vùng bảo vệ khẩn cấp.

Bãi Hỏm thuận tiện về giao thông, không yêu cầu giải phóng mặt bằng và nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Mỹ Hòa gần biển, thuận lợi cho phát triển sinh kế nhưng cần thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất vị trí, đồng thời giao Ban Quản lý Dự án hoàn thiện báo cáo dựa trên ý kiến góp ý của các sở, ngành về quy mô diện tích, hạ tầng kỹ thuật, yếu tố môi trường và khả năng kết nối giao thông. Trên cơ sở này, UBND tỉnh sẽ trình Ban Cán sự UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thông tin mới về Dự án Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa)

Theo Quy hoạch điện VIII, đến năm 2030, Việt Nam cần khoảng 150.000 MW công suất nguồn điện, dự kiến tăng lên 490.000–573.000 MW vào năm 2050, với tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện khoảng 10% mỗi năm.

Trong bối cảnh các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió vẫn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, còn nhiệt điện than chịu áp lực giảm phát thải, điện hạt nhân được xem là lựa chọn chiến lược, cung cấp sản lượng ổn định, phát thải thấp và hỗ trợ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Bích Hường

