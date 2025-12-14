Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

14-12-2025 - 08:34 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Tài chính cho biết, số giải ngân vốn đầu tư công thực tế từ đầu năm đến hết ngày 11/12/2025 là 577.703,9 tỷ đồng, đạt 63,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (tăng 20.649,5 tỷ đồng so với tuần trước).

Thêm hơn 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được giải ngân chỉ trong 1 tuần- Ảnh 1.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số giải ngân thực tế từ đầu năm đến hết ngày 04/12/2025 là 557.054,4 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (913.216,2 tỷ dồng).

Số giải ngân thực tế từ đầu năm đến hết ngày 11/12/2025 là 577.703,9tỷ đồng, đạt 63,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (tăng 20.649,5 tỷ đồng so với tuần trước).

Nếu không tính kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung sau ngày 30/9/2025 và bổ sung thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (27.429,6 tỷ đồng), ước tỷ lệ giải ngân đạt 65,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Kết quả tính đến hết ngày 11/12/2025, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 12 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, bao gồm: Ngân hàng Phát triển; Văn phòng Trung ương Đảng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Kiểm toán Nhà nước; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Bộ Công Thương; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Hà tĩnh; Ninh Bình; Thanh Hóa; Nghệ An; Thành phố Hải Phòng; Lào Cai; Thái Nguyên; Bắc Ninh; Phú Thọ; Tây Ninh; Thành phố Hà Nội; Gia Lai; Cà Mau; Đồng Tháp; Quảng Ninh; Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, vẫn còn 21 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước, bao gồm: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam; Văn phòng Chính phủ; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Bộ Y tế; Bộ Công an; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tòa án nhân dân tối cao; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Truyền hình Việt Nam; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Tuyên Quang; Sơn La; Cần Thơ; Vĩnh Long; Quảng Trị; Đắk Lắk; Lâm Đồng; Khánh Hòa; Cao Bằng; Thành phố Đà Nẵng; An Giang; Hưng Yên; Lạng Sơn.

