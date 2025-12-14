Từ bạt ngàn cao su đến siêu sân bay Long Thành: Hành trình mở kỷ nguyên mới

Những ngày cuối năm 2025, phóng viên Báo Điện tử VTC News có mặt trên tầng cao nhất của tháp không lưu sân bay Long Thành. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang ngày đêm khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng trước thời điểm vận hành giai đoạn 1.

“Đánh thức” vùng đất đỏ

Sân bay Long Thành sẵn sàng đón chuyến bay kỹ thuật và khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 19/12. (Ảnh: Lương Ý)

Hơn 4 năm trước, nơi đây vẫn là những rừng cao su thẳng tắp trải dài, gắn bó với đời sống của người dân các xã Bình Sơn, Long An. Sự chuyển mình diễn ra nhanh chóng khi dự án sân bay Long Thành với quy mô rộng khoảng 5.000 ha được triển khai, từng bước biến vùng đất đỏ bazan thành công trình hạ tầng hàng không quy mô lớn nhất nước.

Người dân địa phương vẫn nhớ rõ những ngày đầu dự án khởi động, mỗi buổi sáng tiếng máy móc thi công vang lên không ngớt. Đêm xuống, ánh đèn từ công trường sáng rực giữa vùng đất vốn yên ả. Đặc biệt, công đoạn rà phá bom mìn kéo dài và phức tạp được triển khai thận trọng, đánh dấu thời điểm Long Thành chính thức bước vào giai đoạn thi công xây dựng quy mô lớn.

Quá trình thi công thần tốc tại hạng mục Nhà ga hành khách - "trái tim" sân bay Long Thành. (Ảnh: Lương Ý)

Nếu chỉ nhìn vào các con số tiến độ thì khó có thể hình dung đầy đủ nhịp độ thi công thần tốc tại công trường sân bay Long Thành. Phía sau mỗi hạng mục hoàn thành là hàng nghìn giờ lao động liên tục, không gián đoạn, kể cả trong những dịp lễ, Tết.

Mùa nắng, nhiệt độ trên công trường có thời điểm vượt 39 độ C, mặt đất bazan khô nóng, bụi đỏ phủ kín không gian. Công nhân phải chia ca liên tục để đảm bảo chất lượng thi công. Mùa mưa, nhiều khu vực trũng bị ngập cục bộ, đất mềm gây khó khăn cho xe cơ giới, song tiến độ vẫn được duy trì theo kế hoạch.

Những thời điểm cao điểm thi công kết cấu nhà ga hành khách , công trường gần như không ngủ. Ban ngày hay đêm khuya, tiếng máy móc, cần cẩu, xe bê tông vẫn liên tục vận hành, phản ánh nhịp độ khẩn trương của một dự án trọng điểm quốc gia.

Sẵn sàng khánh thành giai đoạn 1

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đang tập trung tối đa nguồn lực để bảo đảm an toàn, tiến độ cho chuyến bay chính thức đầu tiên dự kiến vào ngày 19/12 tới. Hiện nay, hơn 15.000 kỹ sư, công nhân cùng trên 3.000 máy móc, thiết bị được huy động thi công “3 ca, 4 kíp” trên toàn công trường. Trọng tâm là các hạng mục then chốt như đường cất hạ cánh số 1, đường lăn, sân đỗ tàu bay và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách.

Tại đường cất hạ cánh số 1 , các nhà thầu đang hoàn thiện các công đoạn cuối gồm khe rãnh thoát nước, kháng trượt, trám khe co giãn, sơn vạch và vệ sinh tổng thể. Đêm 11/12, toàn bộ hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo đã được vận hành thành công, hoạt động ổn định.

Đường cất hạ cánh số 1 sáng đèn, sẵn sàng đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên.

Hệ thống đèn hiệu đạt tiêu chuẩn CAT II của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), được lắp đặt dọc theo chiều dài 4 km đường băng và khu vực thềm tiếp cận hai đầu. Việc đóng điện trung thế khu bay cũng đã hoàn tất, cấp nguồn cho hệ thống dẫn đường hạ cánh chính xác (ILS/DME) và hệ thống quan trắc khí tượng tự động (AWOS), tạo điều kiện sẵn sàng cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên.

Tại nhà ga hành khách - hạng mục trung tâm của sân bay Long Thành - phần xây dựng cơ bản đã hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung lắp đặt thiết bị, trong đó 26 bộ ống lồng đã được vận chuyển tới công trường và 16 bộ đang được lắp dựng. Hàng loạt thiết bị soi chiếu an ninh, hệ thống dẫn đậu tàu bay (VDGS), thang cuốn, thang máy và hệ thống xử lý hành lý cũng đang được triển khai đồng loạt.

Công nhân, kỹ sư thi công ngày đêm chuẩn bị cho thời khắc lịch sử đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12. (Ảnh: Lương Ý)

Hạng mục sân đỗ tàu bay đã hoàn thành hệ thống thoát nước, hầm kỹ thuật và cơ bản xong kết cấu nền, bê tông xi măng. Các tuyến giao thông kết nối đang được hoàn thiện cảnh quan, chiếu sáng và hệ thống biển báo.

ACV cho biết việc đấu nối và đóng điện thành công từ trạm tiếp nhận điện đến trung tâm năng lượng, cũng như từ trung tâm này đến các trạm điện nhà ga hành khách là bước chuẩn bị quan trọng để chạy thử, kiểm tra đồng bộ các hệ thống trong giai đoạn nước rút.

Cùng với hạ tầng đường băng và nhà ga, công trình quản lý bay của sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn các khâu chuẩn bị.

Theo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), tháp không lưu cao 123 m đã xong phần xây dựng. Cabin điều hành bay tại tầng 21 được lắp đặt đầy đủ thiết bị và trải qua nhiều vòng thử nghiệm. Không gian cabin đáp ứng tiêu chuẩn ICAO, cho phép kiểm soát viên quan sát toàn diện khu bay với tầm nhìn 360 độ.

Các hệ thống radar , giám sát, liên lạc, khí tượng, ghi âm - ghi hình, hiển thị số liệu bay đều vận hành ổn định. Hệ thống nguồn điện dự phòng, UPS và máy phát được thử nghiệm nhiều lần, bảo đảm khả năng chuyển nguồn tự động trong mọi tình huống.

Để chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên, Công ty Quản lý bay miền Nam đã huy động các kíp trực giàu kinh nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát đường dài TP.HCM và Đài Kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất. Kíp trực ngày 19/12 gồm những kiểm soát viên có từ 10 - 15 năm kinh nghiệm, cùng cơ chế giám sát, hỗ trợ nhiều lớp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Song song đó, công tác hậu cần cho lực lượng trực tiếp điều hành bay cũng được chuẩn bị đầy đủ, từ phương tiện đưa đón, khu lưu trú, suất ăn đến chăm sóc sức khỏe.

Dấu mốc mở ra kỷ nguyên mới

Từ trên cao, hệ thống đường băng, đường lăn, sân đỗ tại sân bay Long Thành hiện lên như một tổ hợp hạ tầng hàng không hiện đại, dần hoàn chỉnh từng ngày. Phía sau những khối bê tông, thép và máy móc là câu chuyện của hàng chục nghìn con người đến từ khắp mọi miền đất nước.

Từ vùng đất đỏ bạt ngàn cao su, sân bay Long Thành thành đại công trường, nơi hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân ngày đêm thi công để kịp mốc khánh thành giai đoạn 1.

Có kỹ sư từ Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ; có những công nhân trẻ quê miền Trung vào Nam làm việc dài ngày; có cả những nữ công nhân đảm nhiệm công việc nặng nhọc giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tất cả cùng chung mục tiêu hoàn thành một công trình mang dấu ấn quốc gia.

Ngày 19/12/2025 được xác định là thời điểm sân bay Long Thành giai đoạn 1 chính thức khánh thành, đón chuyến bay đầu tiên. Với ngành hàng không Việt Nam, đây là cột mốc quan trọng, mở ra kỳ vọng hình thành một trung tâm trung chuyển hàng không quy mô lớn trong khu vực, góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất và nâng cao năng lực kết nối quốc tế.

Từ vùng đất đỏ bazan gắn với rừng cao su, sân bay Long Thành đang bước sang một giai đoạn phát triển mới. Không chỉ là một công trình giao thông trọng điểm, sân bay Long Thành còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho quá trình hiện đại hóa hạ tầng và khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.