Diễn biến mới nhất về Dự án Đường ống dẫn khí có quy mô lớn nhất Việt Nam

Ngày 25/11, tại phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC) phối hợp với Liên danh Tổng thầu PTSC - LILAMA 18 tổ chức Lễ khởi công hạng mục thi công tuyến ống bờ thuộc Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chuỗi Dự án Khí - Điện Lô B, công trình quy mô quốc gia với tổng mức đầu tư gần 12 tỷ USD, giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công hạng mục tuyến ống bờ Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, ông Vương Quốc Nam nhấn mạnh rằng Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn không chỉ góp phần củng cố an ninh năng lượng mà còn thúc đẩy tiến trình chuyển đổi năng lượng sạch, phù hợp với cam kết của Việt Nam tại COP26 về mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Theo ông, để duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số sau năm 2026, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, nhu cầu năng lượng sẽ tăng mạnh. Các tính toán cho thấy tăng trưởng điện năng phải đạt tối thiểu 1,5 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế mới đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Do đó, việc hoàn thành tuyến ống dẫn khí phục vụ vận hành các Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1, 2, 3 và 4 thay thế dần các nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm như than và dầu, có ý nghĩa then chốt trong mục tiêu phát triển kinh tế xanh – bền vững của thành phố và cả khu vực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam phát biểu tại Lễ khởi công.(Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ)

Lãnh đạo thành phố cũng ghi nhận sự chuẩn bị bài bản của chủ đầu tư và tổng thầu, đồng thời đánh giá cao tinh thần đồng thuận của người dân tại các xã, phường có dự án đi qua như Phước Thới, Ô Môn, Thới Lai, Trường Thành và Đông Thuận. Thành phố cam kết tiếp tục hỗ trợ tối đa về an ninh trật tự, thủ tục hành chính nhằm bảo đảm thi công thông suốt, đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Vương Quốc Nam đề nghị các nhà thầu chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội, tuân thủ nghiêm quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và ứng xử văn minh với cộng đồng địa phương. Việc hài hòa lợi ích giữa nhà thầu và người dân, theo ông, là yếu tố then chốt để hạn chế phát sinh khiếu nại và giữ ổn định trong suốt quá trình triển khai dự án.

Về phía chủ đầu tư, ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc SWPOC, cho biết Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn là dự án đường ống khí có quy mô lớn nhất từng được triển khai tại Việt Nam, với hơn 400 km đường ống, gồm 300 km ngoài biển và 100 km trên bờ – dài nhất cả nước tính đến nay. Sản lượng khí đưa về bờ dự kiến đạt 5 tỷ m³/năm, đủ để vận hành các nhà máy điện công suất 3.800 MW, góp phần quan trọng cho an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Hải thông tin thêm rằng toàn bộ công tác sản xuất và bọc ống cho năm 2025 đã hoàn tất theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Chủ đầu tư và các nhà thầu đã chuẩn bị đầy đủ bến bãi, mặt bằng, thiết bị để sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công cơ khí trọng điểm. SWPOC đặt mục tiêu đưa dòng khí đầu tiên về bờ trong Quý III/2027, đồng thời yêu cầu các nhà thầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn về an toàn và chất lượng.

Tổng Giám đốc SWPOC Trần Thanh Hải phát biểu tại Lễ khởi công.(Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ)

Tổng Giám đốc SWPOC khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố Cần Thơ và các địa phương liên quan, bảo đảm dự án triển khai đúng quy định pháp luật và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cũng như toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn thuộc phân đoạn trung nguồn, đảm nhiệm việc vận chuyển khí tự nhiên từ mỏ Lô B về Trung tâm Điện lực Ô Môn để cung cấp nhiên liệu cho bốn nhà máy điện tổng công suất khoảng 3.800 MW. Mục tiêu trọng tâm là đưa dòng khí đầu tiên vào Quý III/2027. Để đạt được cột mốc khởi công trên địa bàn thành phố Cần Thơ, các đơn vị liên quan đã phải vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt ở khâu giải phóng mặt bằng và bố trí quỹ đất phục vụ thi công. Thông tin từ chủ đầu tư cho biết, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến hiện đạt 98%, trong đó 83/101 km đã được bàn giao cho nhà thầu. Riêng tại thành phố Cần Thơ, tiến độ này đạt 99,4% với 32/33 km đã bàn giao. Hiện chỉ còn 5 hộ dân tại xã Thới Lai chưa hoàn tất thủ tục, và các bên đang khẩn trương phối hợp để xử lý dứt điểm. Đối với gói thầu EPC Bờ, tiến độ chung đạt 29,63%; trong đó phần thiết kế đã hoàn tất 100%, mua sắm đạt 37% và thi công đạt 3,1%. Các công việc nền tảng, gồm chuẩn bị mặt bằng, sản xuất – bọc ống và bố trí bến bãi, đều đã hoàn tất, tạo điều kiện để bước vào giai đoạn thi công cơ khí và hạ ống tại tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ.



