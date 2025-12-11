Thông báo mới từ Điện lực TP Hà Nội, người dân nên nắm rõ

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

EVNHANOI cho biết, thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn TP Hà Nội liên tục nhận được những cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngành điện.

Các đối tượng lừa đảo thường nói chuyện rất tự tin, sử dụng giọng điệu chuyên nghiệp để tạo sự tin tưởng rồi từng bước dụ dỗ người dân cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền vào tài khoản lạ hoặc thực hiện các yêu cầu bất thường. Không ít người dân vì hoang mang trước lời đe dọa “bị ngừng cấp điện” đã làm theo, khiến tiền bạc thất thoát và thông tin riêng tư bị đe dọa.

Trước thực trạng trên, EVNHANOI đã áp dụng công nghệ hiển thị cuộc gọi định danh (Voice Brandname) nhằm giúp người dân dễ dàng nhận diện các cuộc gọi chính thống.

Người dân lưu ý, khi tổng đài EVNHANOI liên hệ, tên thương hiệu “EVNHANOI” sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình đối với các mạng Viettel, VinaPhone và MobiFone. Với các nhà mạng chưa hỗ trợ tính năng này, EVNHANOI chỉ sử dụng một đầu số duy nhất là 0963.001.288 để liên hệ.

Đồng thời, EVNHANOI khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi có nội dung mơ hồ, yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm, đề nghị chuyển khoản gấp, hướng dẫn cài ứng dụng lạ hoặc cung cấp đường link kém an toàn. Khi có dấu hiệu bất thường, người dân nên chủ động liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng EVNHANOI để được hỗ trợ xác minh.

Để tránh rủi ro khi thanh toán, EVNHANOI khuyến khích người dân sử dụng các hình thức thanh toán an toàn như trích nợ tự động qua ngân hàng, Internet Banking, Mobile Banking, hoặc thanh toán qua các ví điện tử và cổng trực tuyến như Viettel Money, VNPT Money, VNPAY, Momo…

Song song với các biện pháp bảo vệ người dân trước lừa đảo, EVNHANOI cũng phát triển hệ sinh thái số gồm website và ứng dụng EVNHANOI. Những nền tảng này hỗ trợ người dân tra cứu chỉ số điện, hóa đơn, lịch tạm ngừng cấp điện và nhiều tiện ích khác một cách nhanh chóng và minh bạch.

Giải pháp định danh cuộc gọi là một phần quan trọng trong hành trình số hóa dịch vụ mà EVNHANOI đang triển khai. Đây không chỉ là bước đi nhằm tăng cường an toàn cho người dân mà còn thể hiện nỗ lực xây dựng hình ảnh ngành điện hiện đại, minh bạch và phục vụ tận tâm.