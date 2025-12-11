Phát hiện một thanh niên 25 tuổi làm shipper nhưng lương tháng 86 triệu đồng, có 4 tỷ trong tài khoản tiết kiệm

Theo China News, một chàng trai 25 tuổi làm shipper tại Thượng Hải (Trung Quốc), trong 5 năm kiếm được 1,4 triệu NDT (khoảng 5,2 tỷ đồng), sau khi trừ chi phí sinh hoạt và trả nợ, anh còn tiết kiệm được 1,12 triệu NDT (khoảng 4,1 tỷ đồng).

Chàng trai này đã đăng bảng thu nhập của mình lên mạng xã hội. Anh nói, để mọi người tin hơn, anh còn công khai số liệu 5 năm của mình: tổng quãng đường chạy 320.000 km, tổng cộng giao 158.000 đơn, tỉ lệ hài lòng 96%, tỉ lệ đúng giờ 98,46%, thời gian trung bình mỗi đơn 25 phút, tổng quãng đường di chuyển 324.446 km.

Riêng trợ cấp từ nền tảng Meituan trong một năm đã là 27.000 NDT. Ngoài ra còn có thưởng từ các cuộc thi đua theo đội, thưởng sự kiện, trợ cấp thời tiết, thưởng giao nhanh, trợ cấp khi mưa, thưởng ngẫu nhiên theo thành phố, khu vực, cấp độ... rất nhiều loại trợ cấp.

Tên của chàng trai là Zhang Xueqiang, năm nay 25 tuổi, sinh năm 2000, quê ở thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Anh lên Thượng Hải chạy đơn được 5 năm. Trước đó 5 năm, anh kinh doanh quán ăn sáng chung với bạn nhưng bị lỗ, còn nợ 50.000 NDT. Vì nợ nần, anh đến Thượng Hải giao hàng để kiếm tiền trả nợ.

Trong 5 năm này, Zhang nói anh gần như không có chi tiêu gì đáng kể. Mỗi ngày chỉ có chạy đơn. Để đảm bảo sức khỏe, anh bắt buộc bản thân ngủ đủ 8,5 tiếng/ngày. Mỗi ngày 10 rưỡi sáng anh bắt đầu đi làm, chạy đơn đến 1 giờ sáng hôm sau mới kết thúc.

Hiện tại anh đã tiết kiệm được 1,12 triệu NDT. Bây giờ anh cũng chưa có dự định gì đặc biệt và chưa nói với gia đình. Em trai anh hiện cũng đang đi làm thuê bên ngoài. Điều duy nhất anh nghĩ đến là muốn mở lại một quán ăn sáng, vì lần đầu hợp tác làm quán ăn thất bại khiến anh vẫn còn chút không cam lòng.

Zhang nói anh chia sẻ những thành quả này lên mạng vì cảm thấy nhờ nỗ lực của mình mà đạt được kết quả như vậy thì rất vui, nên muốn chia sẻ với mọi người.

Tuy nhiên, cư dân mạng ngay lập tức đưa ra nhiều ý kiến. Họ cho rằng chuyện này khó tin. 5 năm kiếm 1,4 triệu NDT, tức trung bình 280.000 NDT/năm. Một năm 12 tháng, tức trung bình hơn 23.000 NDT/tháng (khoảng 86 triệu đồng). Mỗi ngày phải kiếm ít nhất 700 NDT. Một hai tháng kiếm 20.000 NDT là chuyện bình thường, nhưng tháng nào cũng giữ được mức đó thì thật khó tin.

Zhang chạy đơn theo mô hình “crowdsourcing” tại quận Mẫn Hàng, Thượng Hải (Trung Quốc). Trưởng nhóm ở đó nói Zhang bình thường tính tình ít nói, nhưng giao hàng thì rất nghiêm túc. Chưa bao giờ thấy anh đi bộ giao đơn, lúc nào cũng chạy bộ để giao.

Có cư dân mạng đoán rằng 5 năm qua anh ở Thượng Hải chạy đơn, rất có thể thời kỳ dịch anh kiếm được nhiều hơn, vì lúc đó đơn nhiều, giá đơn cao, có lúc chỉ một chuyến cũng treo 40–50 đơn.

Để tiết kiệm được số tiền lớn, ngoài việc tăng thu nhập, Zhang còn triệt để giảm chi. Thực tế, nam shipper gần như không chi tiêu gì ngoài những nhu cầu sinh tồn thiết yếu nhất. Ngay cả dịp Tết Nguyên đán, anh cũng không về quê hay nghỉ ngơi mà bám trụ lại thành phố để nhận các đơn hàng phí cao.

Đáng chú ý, bí quyết của anh không chỉ nằm ở sự chăm chỉ, mà còn ở khả năng tận dụng công nghệ để tối ưu hiệu quả làm việc. Thay vì chỉ dùng một nền tảng, Zhang đăng ký làm shipper trên nhiều ứng dụng giao đồ ăn khác nhau, giúp anh nhận đơn liên tục và tránh thời gian trống giữa các chuyến.

Cách này cũng giúp anh chọn được những đơn hàng có lộ trình thuận tiện, rút ngắn thời gian di chuyển. Anh còn sử dụng phần mềm bản đồ và định vị thông minh để tìm tuyến đường ít tắc nghẽn, thậm chí ghi nhớ các con đường tắt mà ít người biết, giúp hoàn thành đơn nhanh hơn.

Không chỉ vậy, Zhang thường xuyên theo dõi dữ liệu trên các ứng dụng để phân tích hành vi khách hàng, xác định giờ cao điểm và khu vực có nhu cầu đặt hàng cao. Nhờ đó, anh chủ động di chuyển đến những khu vực đông đơn đúng thời điểm. Anh cũng tận dụng các chương trình thưởng của nền tảng – như giao số lượng đơn lớn trong khoảng thời gian nhất định – để tăng thu nhập.

Zhang cho biết gia đình ở quê vẫn chưa biết anh đã trả hết nợ và có khoản tiết kiệm lớn. "Tôi từng thất bại một lần nhưng sẽ không bỏ cuộc. Số tiền này sẽ là vốn để tôi khởi nghiệp lại trong tương lai", Zhang cho biết.