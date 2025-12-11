CEO Ninety Eight Nguyễn Thế Vinh: Thị trường blockchain giao dịch 24/7 với biên độ dao động lớn, dễ dẫn đến tâm lý "ăn xổi", muốn làm giàu nhanh thay vì đầu tư bền vững

Ông Nguyễn Thế Vinh, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Ninety Eight. Ảnh: TheLEADER

"Mới chỉ có đèn xanh cho phép đi chứ chưa có đường đi rõ ràng"

Chiều 10/12, Diễn đàn quản trị doanh nghiệp Việt Nam 2025 (VCG Forum 2025) với chủ đề "Khai phá tiềm năng tài sản số" do Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD), Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị - TheLEADER tổ chức.

Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Nguyễn Thế Vinh, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Ninety Eight cho biết đây là năm thứ 9 Ninety Eight đi lên từ cộng đồng và phát triển thành một startup fintech. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong lĩnh vực blockchain đang gặp những vấn đề tương tự nhau.

Thứ nhất là về hành lang pháp lý. Dù đã có luật, nhưng theo ông Vinh, hiện tại các quy định vẫn còn rất cơ bản, chưa có hướng dẫn cụ thể, giống như "mới chỉ có đèn xanh cho phép đi chứ chưa có đường đi rõ ràng".

Thứ hai là rủi ro về hạ tầng và bảo mật, đặc biệt là đối với các sàn giao dịch. Vì vậy, ông cho rằng cần học hỏi từ các đơn vị nước ngoài có kinh nghiệm là để giảm thiểu rủi ro bị tấn công (hacking) và bảo vệ tài sản người dùng.

Thứ ba là thách thức về tư duy đầu tư. Thị trường giao dịch 24/7 với biên độ dao động lớn tạo ra cơ hội lớn nhưng rủi ro cũng rất cao, dễ dẫn đến tâm lý đầu tư ngắn hạn, "ăn xổi", muốn làm giàu nhanh chóng thay vì đầu tư bền vững.

Không phải doanh nghiệp nào cũng phù hợp để ứng dụng blockchain

Tuy vậy, song hành với những thách thức là các cơ hội. Theo vị này, việc thúc đẩy lĩnh vực này là cần thiết bởi nó đem đến một mô hình giao dịch tài chính minh bạch hơn, khả năng thanh khoản vượt trội nhờ mạng lưới kết nối toàn cầu, tốc độ xử lý nhanh và chi phí thấp hơn đáng kể so với thị trường truyền thống. Đây đều là những ưu thế khó có thể phủ nhận.

Ông Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh rằng trước hết cần hiểu rõ: không phải doanh nghiệp nào cũng phù hợp để triển khai blockchain. Việc ứng dụng phải xuất phát từ nhu cầu thực tế và mục tiêu cụ thể.

Về mặt cơ hội, blockchain giúp nâng cao tính minh bạch trong quản trị nội bộ cũng như trong quan hệ với đối tác và khách hàng, từ đó củng cố niềm tin, cắt giảm chi phí và rút ngắn thời gian vận hành nhờ loại bỏ các khâu trung gian không cần thiết. Công nghệ này cũng mở ra những trải nghiệm tương tác mới, hấp dẫn hơn cho người dùng.

Ở chiều ngược lại, thách thức lớn nhất nằm ở việc blockchain vẫn còn khá mới, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khi tiếp cận và triển khai. Thêm vào đó, Việt Nam hiện thiếu đội ngũ chuyên gia và đơn vị tư vấn có đủ kinh nghiệm, năng lực và hạ tầng kỹ thuật để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi.

CEO Ninety Eight cho biết khi nói đến tài sản thực (Real World Asset), đa số mọi người thường nghĩ ngay tới việc đưa các tài sản hữu hình lên blockchain thông qua token hóa — một hướng đi có giá trị vốn hóa lớn và khả năng ứng dụng rõ rệt. Thế nhưng, tại Việt Nam cũng như trên phạm vi toàn cầu, còn một nhóm tài sản có giá trị kinh tế và giá trị thực tế khổng lồ nhưng lại chưa được khai thác đúng mức: đó là các sáng chế và tài sản sở hữu trí tuệ.

"Hiện tại, các luật lệ về sáng chế hay sở hữu trí tuệ khiến quy trình đăng ký giải pháp công nghệ mới mất rất nhiều thời gian, thường từ 3 - 5 năm, dù là ở Việt Nam hay trên thế giới. Ngay cả khi đã có bằng sáng chế, việc mua bán, giao dịch, khai thác hay cho thuê cũng đòi hỏi giấy tờ và thủ tục vô cùng phức tạp, tốn kém thời gian. Việc đưa được những tài sản vô hình này lên không gian blockchain sẽ giúp quá trình đăng ký, cũng như giao dịch mua bán trở nên nhanh gọn và tiện lợi hơn rất nhiều. Khi đó, khối lượng giao dịch và giá trị khai thác được từ doanh thu sẽ vô cùng lớn", ông Vinh nói.

Ngoài ra, ông cho rằng blockchain còn mở ra cơ hội cho nhiều thị trường ngách khác, chẳng hạn như quản lý cộng đồng người hâm mộ của các nghệ sĩ, người nổi tiếng hay KOLs. Đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng, nhưng hiện nay gần như chưa có công cụ hay nền tảng công nghệ nào đủ hiệu quả để hỗ trợ việc quản trị và khai thác nhóm người hâm mộ này.