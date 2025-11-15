Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một tiện ích trên ứng dụng iHanoi giúp người dân Hà Nội đảm bảo quyền lợi, tránh bị xử phạt hành chính khi tham gia giao thông

15-11-2025 - 15:44 PM | Kinh tế số

Người dân Hà Nội có thể mua bảo hiểm ô tô, xe máy ngay trên ứng dụng iHanoi.

Một tiện ích trên ứng dụng iHanoi giúp người dân Hà Nội đảm bảo quyền lợi, tránh bị xử phạt hành chính khi tham gia giao thông- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới bắt buộc phải tham gia và mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Quy định này nhằm tăng cường trách nhiệm của người tham gia giao thông và đảm bảo quyền lợi cho các bên khi xảy ra tai nạn.

Tại Hà Nội, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cho biết đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai dịch vụ mua bảo hiểm xe máy, ô tô trực tuyến thông qua ứng dụng iHanoi. Việc bổ sung dịch vụ này được đánh giá là phù hợp với xu hướng số hóa các thủ tục hành chính, giúp người dân giảm thời gian đi lại và chủ động trong quá trình thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, người dân khi mua bảo hiểm qua iHanoi có thể thực hiện các thao tác ngay trên điện thoại, không cần đến điểm bán. Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử được cấp sau khi hoàn tất giao dịch, có giá trị pháp lý và có thể xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Dữ liệu bảo hiểm được lưu trữ trên hệ thống, giúp người dùng dễ dàng tra cứu và hạn chế tình trạng thất lạc giấy tờ. Người dân cũng có thể tiếp cận mức phí bảo hiểm theo quy định, hiện ở mức từ 33.000 đồng/năm đối với xe máy và từ 288.000 đồng/năm đối với ô tô.

Theo quy định, người điều khiển xe không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ bị xử phạt hành chính từ 200.000 – 300.000 đồng đối với xe máy và từ 400.000 – 600.000 đồng đối với ô tô.

Người dân có thể thực hiện mua hoặc gia hạn bảo hiểm xe máy, ô tô trực tuyến theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng iHanoi.

Bước 2: Chọn mục “Tiện ích thanh toán”.

Bước 3: Nhấn chọn “Bảo hiểm công nghệ”.

Bước 4: Chọn “Bảo hiểm xe máy” hoặc “Bảo hiểm ô tô” tùy theo nhu cầu của người dân.

Ngay sau khi hoàn tất, Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử hợp lệ sẽ được gửi về email cá nhân, giúp người dân dễ dàng lưu trữ và xuất trình khi cần thiết.

Việc tích hợp dịch vụ mua bảo hiểm phương tiện vào iHanoi là một trong những bước triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công của Hà Nội.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố khuyến nghị người dân chủ động thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm để tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi trong quá trình tham gia giao thông.

Bích Hường

