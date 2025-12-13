Gia tăng lừa đảo sau vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ tại Hàn Quốc

Không chỉ đánh cắp thông tin, các đối tượng xấu còn lợi dụng chính những dữ liệu này để giăng bẫy người dùng bằng các thủ đoạn bồi thường giả mạo vô cùng tinh vi.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, đã nhận được hàng trăm báo cáo chỉ trong ít ngày qua. Điều đáng sợ là trong đó ghi chính xác số tài khoản ngân hàng, địa chỉ nhà và thậm chí là số tiền thiệt hại cụ thể của người nhận.

Cuối tin nhắn là một đường link mời tham gia nhóm Telegram để nhận tiền. Nhưng thực chất, tất cả chỉ là một cái bẫy được dàn dựng công phu. Đây là thủ đoạn mới nhất nhắm vào các khách hàng của Coupang sau vụ lộ lọt dữ liệu.

Chỉ trong vòng 10 ngày, cảnh sát đã ghi nhận hơn 200 báo cáo về các hoạt động khả nghi. Phần lớn các đối tượng mạo danh nhân viên Coupang để đề nghị bồi thường. Một số khác lại dùng chiêu bài thông báo "thẻ tín dụng bị mở trái phép" để thao túng nạn nhân.

Sự chính xác đến từng chi tiết cá nhân trong các cuộc gọi khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang, lo sợ về những thiệt hại tiếp theo.

Một nạn nhân cho biết: "Kẻ đó gọi điện và biết rõ tên, số căn cước công dân và cả ngày sinh của tôi. Điều này càng làm tăng thêm cú sốc và sự hoang mang mà tôi đang phải chịu sau vụ rò rỉ dữ liệu của Coupang".

Cơ quan an ninh Hàn Quốc đã lên tiếng khẳng định, chính phủ không bao giờ xử lý bồi thường qua tin nhắn hay mạng xã hội, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường dẫn lạ trong thời điểm nhạy cảm này.

Hiện tại, cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục khám xét trụ sở chính của tập đoàn thương mại điện tử Coupang sang ngày thứ 4 liên tiếp.

Động thái này nhằm điều tra làm rõ vụ việc khiến dữ liệu của khoảng 33 triệu khách hàng - bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và lịch sử đơn hàng - bị rò rỉ ra bên ngoài.