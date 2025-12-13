Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

ChatGPT vượt mặt TikTok và Instagram

13-12-2025 - 08:58 AM | Kinh tế số

ChatGPT vượt TikTok và Instagram trở thành ứng dụng miễn phí được tải nhiều nhất trên iPhone

(Ảnh minh họa. Nguồn: Getty images)

ChatGPT đã trở thành ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên iPhone trong năm 2025, vượt qua hàng loạt “ông lớn” mạng xã hội như Threads, TikTok, Instagram và YouTube, theo bảng xếp hạng cuối năm của Apple.

Trong bài phân tích đăng trên báo Tempo của Indonesia, TechCrunch nhận định thành công của ChatGPT không chỉ nằm ở số lượt tải khổng lồ, mà còn cho thấy sự dịch chuyển hành vi người dùng. Nếu như năm 2023–2024, trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh còn bị xem như xu hướng tạm thời hoặc công cụ mang tính thử nghiệm, thì năm 2025 chứng kiến AI trở thành một phần thiết yếu của đời sống số hằng ngày.

Các chuyên gia nhận định người dùng hiện dựa vào AI cho vô số tác vụ thường nhật — từ tra cứu, tổ chức công việc, tăng năng suất cho đến giải quyết vấn đề. Tại Mỹ, việc sử dụng smartphone đang vượt khỏi mục đích giải trí hay mạng xã hội, chuyển mạnh sang các dịch vụ AI giúp người dùng làm việc thông minh hơn và nhanh hơn.

Bảng xếp hạng App Store cho thấy bức tranh toàn cảnh những ứng dụng định hình thói quen sử dụng thiết bị di động trong năm 2025, từ các công cụ AI, nền tảng mạng xã hội đến những tựa game di động phổ biến.

Top ứng dụng miễn phí trên iPhone năm 2025: ChatGPT; Threads; Google; TikTok – Videos, Shop & LIVE; WhatsApp; Messenger; Instagram; YouTube; Google Maps; Gmail – Email by Google; Google Gemini.

Top ứng dụng trả phí trên iPhone năm 2025: HotSchedules; Shadowrocket; Procreate Pocket; AnkiMobile Flashcards; Paprika Recipe Manager 3; SkyView; TonalEnergy Tuner & Metronome; AutoSleep Track Sleep on Watch; Forest: Focus for Productivity; RadarScope.

Top game miễn phí trên iPhone năm 2025: Block Blast!; Fortnite; Roblox; Township; Pokémon TCG Pocket; Royal Kingdom; Clash Royale; Vita Mahjong; Whiteout Survival; Last War: Survival.

Nhìn từ những bảng xếp hạng này, một xu thế rõ ràng hiện lên: AI đã bước hẳn vào dòng chảy chính của công nghệ, không còn là trải nghiệm bên lề. Việc ChatGPT dẫn đầu mọi ứng dụng miễn phí trên iPhone cho thấy 2025 có thể là bước ngoặt lịch sử, khi AI vươn lên trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong đời sống số của hàng triệu người trên toàn cầu.

Theo Nguyễn Hưởng

VTV

