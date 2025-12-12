Trung Quốc ứng dụng sâu rộng mạng 6G

Ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, một nhà máy "không đèn" vẫn hoạt động bình thường. Nhà máy không cần bật đèn vì không có công nhân đứng dây chuyền mà hoàn toàn sử dụng hệ thống thị giác máy và đường truyền tốc độ cao để kiểm tra chất lượng theo thời gian thực, đạt mức tự động hóa trên 90%.

Ông Yang Zhiyang - Kỹ sư nhà máy gốm sứ cho biết: "Toàn bộ dữ liệu kiểm tra tại chỗ được truyền trực tiếp về hệ thống và kiểm định số hóa giờ bao phủ hơn 90% khâu sản xuất".

Tại tỉnh Chiết Giang, doanh nghiệp thiết bị môi trường Feida đã tích hợp cảm biến thông minh, phân tích dữ liệu và IoT vào dây chuyền để tối ưu hóa năng lượng và vật liệu, nâng hiệu suất xử lý lên mức cao hơn.

Ông Yu Liyuan - Trợ lý Tổng giám đốc, Công ty Feida cho hay: "Nhờ tích hợp sâu mạng viễn thông 6G với cảm biến thông minh, ra quyết định dựa trên dữ liệu và điều phối IoT, quy trình làm ra sản phẩm của chúng tôi thông minh hơn khi tiết kiệm năng lượng và tăng hiệu quả xử lý".

Còn ở tỉnh Vân Nam, hệ thống mạng viễn thông ưu việt đã thay đổi hoàn toàn quy trình chế biến cà phê đặc sản. Công nghệ thị giác máy phân loại hạt theo màu, kích cỡ và lỗi với độ chính xác gần tuyệt đối. Những mô hình này được xem là bước chuyển tiếp quan trọng hướng tới ứng dụng 6G trong sản xuất: nơi cảm biến, AI, robot và hệ thống điều khiển có thể hoạt động trong một mạng thống nhất, bao phủ từ nhà máy tới bầu trời.

Tại Bắc Kinh, phòng thí nghiệm 6G quốc gia đã hoàn thiện nguyên mẫu truyền thông hologram, thiết bị đầu cuối và robot kiểm thử trên đường. Hoạt động thử nghiệm hiện chuyển từ các công nghệ riêng lẻ sang giải pháp tổng thể theo từng kịch bản.

Ông Trương Vân Minh - Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho hay: "Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ lõi, xây dựng tiêu chuẩn và thử nghiệm ứng dụng, tạo nền tảng cho quá trình công nghiệp hóa 6G".

Theo nhóm thúc đẩy 6G quốc gia, các thử nghiệm năm nay đã bao phủ 5 lĩnh vực lớn như giao tiếp siêu chân thực, trí tuệ mạng và tích hợp cảm biến - truyền thông. Trung Quốc đặt mục tiêu hình thành tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2029 và thương mại hóa 6G khoảng năm 2030.