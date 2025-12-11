Trong thời đại TMĐT cạnh tranh khốc liệt, chiến thắng bền vững không đến từ cuộc đua giá

Các cột mốc doanh thu ấn tượng trong các kỳ siêu sale Lazada là minh chứng rằng khi thương hiệu mạnh gặp đúng nền tảng, kết quả là tăng trưởng vượt bậc và niềm tin ngày càng lớn từ người tiêu dùng.

Friso và sứ mệnh “xây dựng nền tảng vững vàng từ bên trong cho trẻ em Việt Nam”

Hành trình của Friso khởi nguồn từ năm 1966 tại Hà Lan, với khát vọng mang đến nguồn dinh dưỡng thuần khiết nhất từ thiên nhiên cho trẻ em. Từ thập niên 2000, Friso bắt đầu mở rộng mạnh mẽ ra quốc tế. Năm 2008, thương hiệu vươn lên vị trí dẫn đầu tại Hy Lạp. Năm 2015, Friso đạt cột mốc doanh thu tỉ USD, minh chứng cho niềm tin bền vững của hàng triệu bà mẹ toàn cầu. Chỉ 1 năm sau, Friso tiếp tục dẫn đầu tại Hong Kong. Và đến năm 2023, thương hiệu này chính thức trở thành thương hiệu quốc tế số 1 tại Trung Quốc, thị trường lớn và cạnh tranh nhất thế giới.

Đến nay, Friso đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và tại Việt Nam tiếp tục viết tiếp hành trình cùng các bậc cha mẹ vun đắp một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và phát triển toàn diện.

Lợi thế cạnh tranh của Friso đến từ chuỗi giá trị sữa khép kín "From Grass to Glass" - từ đồng cỏ đến ly sữa. Đây là một trong số ít thương hiệu trên thế giới kiểm soát toàn bộ quy trình từ chăn nuôi bò thuần chủng Holstein Friesian tại hơn 14.000 trang trại ở Hà Lan, Bỉ và Đức, cho đến sản xuất. Nguồn sữa tươi Novas™ được vận chuyển trong thời gian ngắn nhất, kết hợp công nghệ LockNutri® - xử lý nhiệt nhẹ một lần duy nhất - bảo toàn tối đa cấu trúc tự nhiên của protein. Quy trình này đảm bảo dưỡng chất dễ hấp thu, đặc biệt quan trọng với hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ nhỏ.

Không chỉ vậy, Friso vừa ra mắt Friso Pro 100% nhập khẩu từ Hà Lan với công thức đột phá chứa phức hợp Milk Lipid Complex (MLC) cùng HMO, GOS và Probiotics. Động thái này không ngẫu nhiên - khảo sát của MetrixLab năm 2024 với 900 phụ huynh tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy 74% ưu tiên tăng cường đề kháng và 73% coi tiêu hóa khỏe mạnh là tiêu chí hàng đầu khi chọn sữa công thức. Bộ ba dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch đường ruột Friso Pro được các chuyên gia đánh giá là thành tựu nổi bật trong dinh dưỡng nhi khoa, đáp ứng chính xác những gì phụ huynh Việt đang tìm kiếm.

"Friso không chỉ là công thức dinh dưỡng tiên tiến, mà còn thể hiện cam kết toàn cầu trong việc tiên phong mang đến giải pháp hỗ trợ sức khỏe đường ruột cho trẻ. Chúng tôi hướng đến xây nền tảng vững vàng từ bên trong cho trẻ em Việt Nam", bà April Inocentes, Giám đốc Marketing Toàn cầu kiêm Trưởng ngành hàng Dinh dưỡng Chuyên biệt Friso tại Việt Nam chia sẻ.

Lazada- Tăng cường hợp tác với các thương hiệu uy tín, mang đến nguồn sản phẩm chất lượng cao cho hàng triệu gia đình Việt

Lazada định vị LazMall là hệ sinh thái hàng chính hãng dẫn đầu trong ngành thương mại điện tử chất lượng cao. Đặc biệt với mặt hàng yêu cầu chất lượng khắt khe như sữa trẻ em, Lazada triển khai chương trình "Cam kết sữa chính hãng" phối hợp với các thương hiệu sữa uy tín hàng đầu thế giới như Friso, mang đến nguồn sản phẩm chất lượng cao chính hãng cho hàng triệu gia đình Việt.

Nhưng điều tạo nên sự khác biệt nằm ở gói hỗ trợ toàn diện mà Lazada dành cho Friso trong các đợt mega sale: trợ giá lên đến 7% giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng cao với giá cạnh tranh; tăng cường lưu lượng truy cập gấp gần 5 lần để đưa sản phẩm đến đúng đối tượng khách hàng tiềm năng; cùng với đội ngũ chuyên gia tư vấn chiến lược về sản phẩm và chương trình khuyến mãi phù hợp với từng giai đoạn.

"Lazada cam kết trở thành nền tảng hàng đầu cho hàng hóa chính hãng, chất lượng cao và trải nghiệm nâng tầm cho người dùng. Tầm nhìn dài hạn của chúng tôi tại thị trường Việt Nam là đầu tư vào tăng trưởng chất lượng, trở thành đối tác uy tín cho cả thương hiệu lẫn người tiêu dùng", đại diện Lazada khẳng định.

Khi chất lượng gặp đúng nền tảng

Lazada là sàn thương mại điện tử đầu tiên Friso chọn đồng hành trong hành trình chuyển đổi số của mình. Điều này không chỉ vì Lazada là sàn TMĐT uy tín hàng đầu khu vực mà còn vì định hướng chiến lược của Lazada đẩy mạnh gian hàng chính hãng với nhiều hỗ trợ mạnh mẽ.

Sự kết hợp giữa thương hiệu dinh dưỡng hàng đầu và nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á đã tạo nên hiệu ứng nhân đôi đáng chú ý. Trong suốt hành trình lên sàn TMĐT, Friso luôn nằm trong top thương hiệu sữa bán chạy trên Lazada. Trong năm 2025, tỉ lệ khách hàng trung thành và khách hàng mới của Friso đều tăng trưởng vượt bậc: 150% so với đợt sale 9.9 và 375% so với đợt sale 10.10. Đây không chỉ là con số tăng trưởng thông thường, mà phản ánh sự thay đổi về chất trong cách thương hiệu tiếp cận và chinh phục khách hàng.

Đặc biệt, lưu lượng truy cập dịp 11.11 tăng 30-40% so với đợt sale 9.9, cho thấy Friso đã trở thành thương hiệu sữa có độ yêu thích cao trên nền tảng. Quan trọng hơn, tỉ lệ khách hàng mới lựa chọn Friso lần đầu tiên qua Lazada tăng đáng kể - minh chứng cho hiệu quả của chiến lược hợp tác không chỉ giữ chân khách hàng cũ mà còn mở rộng thị phần.

Những con số này không đến từ việc chạy đua khuyến mãi mà từ sự đồng điệu về giá trị: chất lượng sản phẩm, trải nghiệm khách hàng và cam kết phục vụ lâu dài. Đây chính là điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt của tăng trưởng vững chắc dựa trên niềm tin của người tiêu dùng.

Cơ hội cho phụ huynh trong sale 12.12

Nối tiếp những thành công ấy, Friso công bố loạt chương trình khuyến mãi đặc biệt trên Lazada dịp sale 12.12. Khách hàng được hưởng voucher giảm đến 100.000đ cho đơn hàng từ 999.000đ, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn giá trị lên đến 650.000đ. Đây là cơ hội để các bậc phụ huynh tích trữ nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cho con với mức giá ưu đãi nhất năm.

Hành trình hợp tác giữa Friso và Lazada chứng minh một điều: trong thời đại thương mại điện tử cạnh tranh khốc liệt, chiến thắng bền vững không đến từ cuộc đua giá, mà từ việc xây dựng giá trị thực cho khách hàng. Khi thương hiệu mạnh gặp đúng nền tảng phù hợp, kết quả là tăng trưởng vượt bậc và niềm tin ngày càng lớn từ hàng triệu gia đình Việt Nam - nền tảng vững chắc cho một tương lai tốt đẹp hơn, nơi trẻ em Việt được nuôi dưỡng bằng nguồn dinh dưỡng tốt và an toàn hàng đầu.